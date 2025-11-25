Lydia Lozano da 'el parte médico' de su marido Charly La telesiva ha confirmado que su esposo sigue hospitalizado: «Seguimos con la bacteria»

El Norte Martes, 25 de noviembre 2025, 13:13 Comenta Compartir

Lydia Lozano ya se ha reincorporado a '¡De Viernes!' después de tener que ausentarse durante algunas semanas debido a la hospitalización de su marido, el arquitecto Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo, más conocido como Charly.

En su reaparición, la periodista explicó que lo había pasado muy mal porque, durante su ingreso hospitalario a raíz de una operación de espalda, Charly sufrió una complicación debido a una bacteria.

«La bacteria se comió una válvula», reveló Lydia Lozano, que añadió que, debido a esa situación, a su marido le tuvieron que operar del corazón: «Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido». Por esa razón, le dijeron los médicos que tendría que permanecer seis semanas en el hospital.

Ahora que se va a cumplir un mes desde que la compañera de Terelu Campos regresó a '¡De viernes!' y explicó qué le pasaba a su marido, la revista 'Semana' se ha puesto en contacto con ella para conocer cómo se encuentra Charly. «Seguimos con la bacteria», ha sido la respuesta de la periodista, confirmando así que su marido continúa hospitalizado.

Temas

Lydia Lozano