El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lydia Lozano en 'De Viernes'. Telecinco

Lydia Lozano da 'el parte médico' de su marido Charly

La telesiva ha confirmado que su esposo sigue hospitalizado: «Seguimos con la bacteria»

El Norte

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

Lydia Lozano ya se ha reincorporado a '¡De Viernes!' después de tener que ausentarse durante algunas semanas debido a la hospitalización de su marido, el arquitecto Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo, más conocido como Charly.

En su reaparición, la periodista explicó que lo había pasado muy mal porque, durante su ingreso hospitalario a raíz de una operación de espalda, Charly sufrió una complicación debido a una bacteria.

«La bacteria se comió una válvula», reveló Lydia Lozano, que añadió que, debido a esa situación, a su marido le tuvieron que operar del corazón: «Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido». Por esa razón, le dijeron los médicos que tendría que permanecer seis semanas en el hospital.

Ahora que se va a cumplir un mes desde que la compañera de Terelu Campos regresó a '¡De viernes!' y explicó qué le pasaba a su marido, la revista 'Semana' se ha puesto en contacto con ella para conocer cómo se encuentra Charly. «Seguimos con la bacteria», ha sido la respuesta de la periodista, confirmando así que su marido continúa hospitalizado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  3. 3 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  4. 4

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  5. 5 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo
  10. 10 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lydia Lozano da 'el parte médico' de su marido Charly

Lydia Lozano da &#039;el parte médico&#039; de su marido Charly