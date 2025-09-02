El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lydia Lozano, en una imagen de archivo. Europa Press

Lydia Lozano, operada del pecho para solucionar sus problemas de espalda

La periodista vuelve a Telecinco para participar en la nueva temporada de 'De Viernes'

El Norte

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:00

Lydia Lozano ha tenido que pasar por el quirófano para solucionar unos problemas de espalda que se estaban volviendo crónicos y que le impedían llevar una vida normal. «Lydia Lozano vive un momento agridulce. A su gran momento profesional se ha sumado una incidencia de salud que afortunadamente ha salido bien. Lydia ha tenido que pasar por quirófano», ha adelantado la revista 'Diez Minutos' en una noticia inesperada.

«Pese al éxito laboral, esta nueva etapa la ha vivido con algo de incertidumbre en lo personal porque se ha visto obligada a operarse el pecho por motivos de salud», ha indicado 'Diez Minutos', que ha añadido en su información: «Lydia Lozano se ha reducido el pecho, ya que le ocasionaba problemas de espalda. Los médicos le habían recomendado esta operación para tratar de acabar con sus dolencias y mejorar su estado de salud».

Lydia Lozano, en el año 2022 ya tuvo que someterse a una intervención de varias vértebras que le obligó a trabajar en un duro periodo de rehabilitación. «Tengo un dolor horroroso. Es como si en la espalda llevase una serpiente de hierro de arriba a abajo», aseguró entonces. Y hace apenas un año, también tuvo que operar se esos mismos dolores de espalda, que no remitieron. Ahora espera que la nueva intervención sea la solución definitiva a sus quebrantos.

Tras la exitosa operación, Lydia Lozano ya se prepara para su vuelta en septiembre a Telecinco para participar en la nueva temporada de 'De Viernes', que no para de coleccionar nombres famosos.

