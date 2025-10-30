El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lydia Lozano, en una imagen de archivo. Europa Press

Lydia Lozano aparece llorando en el hospital donde está ingresado su marido

Charly ha sido intervenido de urgencia por problemas en la espalda

EL Norte

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:13

Comenta

Lydia Lozano no pasa por su mejor momento tras el ingreso hospitalario de su marido Charly, como ella misma lo ha comentado en su aparición en el programa 'De Viernes'. La colaboradora apuntó que su marido había tenido muchos problemas de espalda y que, de no ir al hospital y cogérselo a tiempo, la situación habría sido mucho peor. Esa noche se derrumbó hablando de ello pero parecía que todo iba bien.

Ahora, la revista 'Semana' ha publicado unas fotografías de Lydia Lozano a las puertas del hospital llorando desconsolada ante la situación que atraviesan. Jorge Borrajo, director de la revista, explicaba la situación: «Lydia en la puerta del hospital derrumbándose, lleva varias semanas muy preocupada por Charly, por su marido».

«Fue operado, fue dado de alta y se fue para casa, el problema es que se complicó por una infección que le devolvió al hospital», revelaba el director de la revista en 'El tiempo justo'. Además, ha querido aclarar que las fotografías se tomaron cuando la prensa que estaba en el hospital le preguntó por el estado de su marido y ella se derrumbó: «En ese momento ella se derrumba. Llora desconsoladamente».

«Le quedan todavía varias semanas de recuperación y de cuidados. Está en el hospital por ahora, y hasta donde me dijo, le quedan todavía días allí». «Una dolencia aparatosa y dolorosa porque también ha tenido que estar de reposo y ahora está con rehabilitación. Se les ha juntado todo», añadía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  5. 5 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  6. 6

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  7. 7

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  8. 8 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla
  9. 9

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  10. 10

    Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lydia Lozano aparece llorando en el hospital donde está ingresado su marido

Lydia Lozano aparece llorando en el hospital donde está ingresado su marido