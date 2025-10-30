Lydia Lozano aparece llorando en el hospital donde está ingresado su marido Charly ha sido intervenido de urgencia por problemas en la espalda

Lydia Lozano no pasa por su mejor momento tras el ingreso hospitalario de su marido Charly, como ella misma lo ha comentado en su aparición en el programa 'De Viernes'. La colaboradora apuntó que su marido había tenido muchos problemas de espalda y que, de no ir al hospital y cogérselo a tiempo, la situación habría sido mucho peor. Esa noche se derrumbó hablando de ello pero parecía que todo iba bien.

Ahora, la revista 'Semana' ha publicado unas fotografías de Lydia Lozano a las puertas del hospital llorando desconsolada ante la situación que atraviesan. Jorge Borrajo, director de la revista, explicaba la situación: «Lydia en la puerta del hospital derrumbándose, lleva varias semanas muy preocupada por Charly, por su marido».

«Fue operado, fue dado de alta y se fue para casa, el problema es que se complicó por una infección que le devolvió al hospital», revelaba el director de la revista en 'El tiempo justo'. Además, ha querido aclarar que las fotografías se tomaron cuando la prensa que estaba en el hospital le preguntó por el estado de su marido y ella se derrumbó: «En ese momento ella se derrumba. Llora desconsoladamente».

«Le quedan todavía varias semanas de recuperación y de cuidados. Está en el hospital por ahora, y hasta donde me dijo, le quedan todavía días allí». «Una dolencia aparatosa y dolorosa porque también ha tenido que estar de reposo y ahora está con rehabilitación. Se les ha juntado todo», añadía.

