Luz Casal habla de su entrada en la nobleza, con su título de marquesa La cantante ha presentado en 'El Hormiguero' el segundo sencillo de su nuevo disco '¿Qué has hecho conmigo?'

El Norte Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:40

La música se ha convertido en la gran protagonista de 'El Hormiguero' esta semana. Si el miércoles acudía al programa de Pablo Motos, el cantante Camilo, ayer jueves, 18 de septiembre, lo hacía Luz Casal que presentaba la canción '¿Qué has hecho conmigo?', el segundo aperitivo de su próximo álbum. Un disco cuya grabación acaba de terminar y que se titula 'Me voy a permitir'.

Una colaboración que deseaba, pero que no acababa de cuajar ha sido la causa del retraso. «Ayer me trasladé a París para que grabara ese trocito una colega francesa de origen italiano super sensual, super bella, super total, que se llama Carla Bruni», desveló la cantante.

La invitada adelantó que su nuevo álbum consta de cinco canciones originales y cinco versiones. Aunque empezó con la idea de incluir solo composiciones de mujeres versionadas por ella, «darle importancia a mi condición de intérprete». «Pero luego empezaron a salirme cosas, a escribir. Y dije 'bueno, pues habrá que darle también sitio a esa parte mía de compositora y de autora'», siguió relatando.

Uno de los cinco temas que interpreta es una canción originalmente francesa. «Desde el principio, aún teniendo una muy buena letra hecha por Rafael Pérez Botija en castellano me parecía que debería de tener esa referencia francesa y bueno, pues ha tenido que ser hasta el último momento mi espera y creo que va a quedar muy bien», aseguró.

Tras las pistas, Luz Casal acabó mencionando de qué tema se trataba, 'She', de Charles Aznavour y grabada por Elvis Costello para la banda sonora de una mítica película. «La letra es muy conocida, sobre todo por 'Notting Hill'. Habla del amor hacia una mujer. Es la primera vez que yo canto a otra mujer y me daba como un poco de cosa. Digo, 'a ver si la voy a fastidia y me voy a meter en un territorio que no es el propio'. Entonces, que aparezca una mujer a la que le pueda cantar, y de esas características, ha sido el remate», señaló.

La aristocracia en 'El Hormiguero'

«Una duda, que no me quiero equivocar… ¿Te puedo seguir llamando Luz, o te tengo que llamar marquesa? En este programa ahora mismo aquí hay dos marquesas, porque estás tú y Tamara (Falcó)», soltó Motos. Y es que el Rey le ha concedido a la cantante el marquesado de Luz y Paz. «Es por mérito propio, el mío es por ser heredado», admitió la hija de Isabel Preysler.

«Es un honor el que hemos recibido las seis personas a las que ha tenido la gentileza de darnos este título, yo lo he recibido con la mayor de las naturalidades porque se cuál es mi origen. Y cuando me lo anunciaron, que fue como tres meses antes de que saliera oficialmente, yo hice una nota para poder expresar todo lo que me pasaba en aquel momento por la cabeza. Pensé en mi familia, en mi aldea, en mi trabajo…», relató la invitada sobre lo que supuso para ella ese reconocimiento.

Además, confesó cuál fue su inesperada reacción al conocer la noticia. «No soy nada cursi en mis expresiones, al revés, soy bastante vasta. Y cuando tengo que expresar que estoy contenta lo hago con categoría, igual que cuando tengo que expresar mal rollo también es rotundo. Pero yo no recuerdo en mi vida que haya dicho 'yupi' hasta ese día».