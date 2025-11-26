Luz Casal cuenta en 'La Revuelta' cómo se enteró de que era marquesa La cantante acudió al plató a presentar su 18º disco, 'Me voy a permitir' y de regalo llevó 600 huevos, recogidos cerca de su aldea

Luz Casal acudió al plató de 'La Revuelta' para promocionar su 18º disco, titulado 'Me voy a permitir', donde se incluye la colaboración de la cantante Carla Bruni, mujer del expresidente francés Nicolas Sarkozy. «No la conocía personalmente pero si conocía su primer disco. Ella aparece una estrofa cantando en francés, es súper sensual. No tiene una gran voz, pero me encantaría tener dentro de mis posibilidades la capacidad de poder cantar esa cosita como dulce, con poca necesidad de aire». Luz Casal estuvo un rato con ella en un estudio, que le pareció «soberbio», reconoció.

Luz Casal dijo que hay voces de todo tipo, incluso, las prescindibles «no por cómo cantan sino por lo que cantan», aunque no citó ninguna en concreto. Luz se comprometió a decirle a Carla Bruni, cuando el 10 de enero dé su concierto en París, a que acuda al plató de La Revuelta.

Aunque lo más pintoresco de su encuentro con David Broncano fue cuando contó su experiencia como marquesa de Luz y Paz, que le concedieron los reyes hace unos meses. La cantante gallega, de 67 años, recibió este título nobiliario en junio, junto a otros personajes, como Rafa Nadal. «Yo viajaba a Asturias desde mi tierra, Galicia. Mi compañero me dijo te voy a pasar una llamada, que los reyes han decidido hacerte marquesa. Mi reacción fue tan cursi... Dije ¡yupiii!, una palabra que no empleo nunca».

Luz añadió que estuvo tres meses sin tener más noticias de su título nobiliario.«Pensé que se habían olvidado, o peor aún, que habían rectificado». Pero la volvieron a llamar. «Entonces estaba en Madrid grabando un tema de este nuevo disco de letra bastante macarra. Me pregunté si me lo quitarían si se enteraban de la letra», bromeó.

A pesar de ser marquesa, la cantante gallega recordó que es una mujer cuyo origen es la aldea, concretamente Sorros, en A Coruña. Por ello, su regalo para 'La Revuelta' fueron 600 huevos, a dos por invitado en el patio de butacas y porque «este programa es de muchos huevos», ironizó.

Sin embargo, para evitar «que me los tire alguien si no le caigo bien, mejor los llevamos a un banco de alimentos. Y a cambio les doy una entrada para mi concierto en Madrid».