El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci
Luis Tosar con su pareja Luisa Mayol y David Broncano en 'La Revuelta'. RTVE

Luis Tosar y su pareja, Luisa Mayol, sorprenden a Broncano con la pregunta sobre el sexo

Los actores visitaron 'La Revuelta' para presentar su nueva película, 'Amanece en Samaná'

El Norte

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:35

Comenta

La chilena Luisa Mayol, pareja de Luis Tosar, habló sin tapujos sobre el sexo, en 'La Revuelta, y admitió que: «Tenemos dos hijos pequeños, de 8 y 5 años, y me da miedo que se despierten, vengan a la habitación y nos encuentren... no quiero que mi hijo me vea follando».

Mayol, Grison y Broncano coincidieron en que, si lo hacían, tenían que ser en silencio: «Hay que apretar mucho la boca -para no gritar-», señaló la invitada. «Es un horror», añadió Tosar.

«Estamos en un buen momento porque venimos de promocionar la película en Mallorca y le hemos sacado mucho jugo», comentó entre risas Mayol.

Pero Broncano les pidió un dato, como suele hacer con todos los invitados. «Diez puntos», apuntó la actriz. «Luis, ¿te cuadra?», le preguntó el presentador al actor. «Sí, puede ser...», señaló, mientras que su pareja añadió: «Cuando hay promo, un poquito más, quizá doce».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci de Valladolid
  5. 5

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  6. 6 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  7. 7 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  8. 8

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  9. 9

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  10. 10

    El carnicero que vino a Valladolid por amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Luis Tosar y su pareja, Luisa Mayol, sorprenden a Broncano con la pregunta sobre el sexo

Luis Tosar y su pareja, Luisa Mayol, sorprenden a Broncano con la pregunta sobre el sexo