Luis Tosar y su pareja, Luisa Mayol, sorprenden a Broncano con la pregunta sobre el sexo Los actores visitaron 'La Revuelta' para presentar su nueva película, 'Amanece en Samaná'

Luis Tosar con su pareja Luisa Mayol y David Broncano en 'La Revuelta'.

2 de diciembre 2025

La chilena Luisa Mayol, pareja de Luis Tosar, habló sin tapujos sobre el sexo, en 'La Revuelta, y admitió que: «Tenemos dos hijos pequeños, de 8 y 5 años, y me da miedo que se despierten, vengan a la habitación y nos encuentren... no quiero que mi hijo me vea follando».

Mayol, Grison y Broncano coincidieron en que, si lo hacían, tenían que ser en silencio: «Hay que apretar mucho la boca -para no gritar-», señaló la invitada. «Es un horror», añadió Tosar.

«Estamos en un buen momento porque venimos de promocionar la película en Mallorca y le hemos sacado mucho jugo», comentó entre risas Mayol.

Pero Broncano les pidió un dato, como suele hacer con todos los invitados. «Diez puntos», apuntó la actriz. «Luis, ¿te cuadra?», le preguntó el presentador al actor. «Sí, puede ser...», señaló, mientras que su pareja añadió: «Cuando hay promo, un poquito más, quizá doce».