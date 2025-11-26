Luis Larrodera se desmaya en pleno acto del 25N en Zaragoza

El Norte Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:09 Comenta Compartir

El presentador Luis Larrodera tuvo que ser asistido de urgencia por José Luis Bancalero, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, después de desplomarse mientras presentaba el acto central del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se ha celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli de Zaragoza. Así lo recogen fuentes como 'Heraldo'.

Larrodera, protagonista en uno de los seis vídeos cortos que se han proyectado durante el acto, se encontraba de pie junto al resto de asistentes cuando, a los 20 minutos del inicio del evento, le ha dado un mareo y se ha desmayado. El dirigente, en ese momento, no ha dudado en poner en práctica sus conocimientos como médico y enfermero para atenderle de inmediato.

El consejero, que había acudido al acto como invitado, ha prestado «la primera asistencia y ayuda». Le ha dado agua, le ha colocado una vía y ha «permanecido a su lado hasta que ha llegado la ambulancia» que lo ha trasladado al Hospital Universitario Miguel Servet, donde se le han realizado varias pruebas. Horas después, el propio Luis Larrodera ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en redes sociales para confirmar que se encuentra bien: «Una simple bajada de tensión. Sin más. Gracias por la atención recibida», ha apuntado el presentador de 52 años en X.

Temas

Sanidad

Zaragoza