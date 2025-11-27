El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lucas, del dúo Andy & Lucas, a su llegada a Barcelona. Europa Press

Lucas preparado para operarse de la nariz tras la polémica con Andy

El cantante ha viajado a Barcelona para visitar la Clínica Tecknon y encontrarse con el cirujano que le va a intervenir

El Norte

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

Lucas ha vuelto a reaparecer ante las cámaras y lo ha hecho en Barcelona, en mitad de la polémica por su enfrentamiento con Andy. El artista se ha desplazado hasta la ciudad condal para visitar la Clínica Tecknon y encontrarse con el cirujano que le va a operar su nariz.

Arropado por su pareja, Lucas atendía en exclusiva a las cámaras de Europa Press y desvelaba que estaba «todo bien» y que su visita al médico se debía para «ver qué hacemos» después de las complicaciones que ha sufrido en los últimos meses.

Tras su reunión con el cirujano, el artista confesaba estar «contento» porque «esto ha regenerado como tiene que regenerar y ahora, después de las fiestas, volvemos a hacer otra visita y ya pillamos cita para la operación».

En cuanto a qué le ha recomendado el médico, Lucas explicaba que «nada» nuevo, simplemente seguir con «mis lavados nasales, tiritas y llevar una vida sana, como he llevado siempre». Será después de las fiestas de Navidad cuando el cantante sepa la fecha de su intervención.

Por otro lado, fue preguntado por las declaraciones que Andy ha hecho por los platós de televisión y aseguraba que a pesar de todo «siempre» le desea lo mejor. Eso sí, al preguntarle por la posible declaración a favor de su expromotor, Álvaro, en el acto que tiene pendiente con María José, Lucas dejaba claro que «de eso no tenemos nada que hablar».

