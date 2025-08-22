Lourdes Montes muestra orgullosa a su sobrino Mateo

El Norte Viernes, 22 de agosto 2025, 11:19 Comenta Compartir

Que la relación entre Lourdes Montes y su hermana Sibi es excepcional lo demuestra el detalle de haber sido la diseñadora la encargada de anunciar el nacimiento del primer hijo de la propia Sibi y de su marido, Mateo Ibáñez. El sobrino de Lourdes nació en un hospital de Sevilla este jueves 21 de agosto.

Dos imágenes en Instagram, acompañadas por el texto 'Tía orgullosa', muestran a Mateo, que así se llama el pequeño, dormido plácidamente en brazos de la mujer de Francisco Rivera, que lo mira con adoración.

Sibi y Mateo se casaron el 21 de junio de 2024 en una romántica y discreta boda en El Puerto de Santa María, ponen así el broche de oro a una historia de amor que comenzó en el año 2021, cuando ella comenzó a trabajar como coach deportiva del Club Atlético Central, equipo de fútbol en el que entonces jugaba su ahora marido. Fue el pasado marzo, 8 meses después de su enlace, cuando la hermana de Lourdes anunció que estaban esperando su primer hijo compartiendo una reveladora imagen presumiendo de su incipiente tripa premamá.

Un pequeño que, casualidades de la vida, se lleva tan solo 4 meses con el tercer hijo de la diseñadora y Francisco, Nicolás, que nació el 9 de abril y sin duda se convertirá en el mejor compañero de juegos para el nuevo y deseado miembro del clan, 'Mateíto', como ya le llama cariñosamente su orgullosa tía.

