El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lourdes Montes sostiene en brazos al pequeño Mateo. Instagram

Lourdes Montes muestra orgullosa a su sobrino Mateo

El pequeño es el primer hijo de Sibi Montes Parejo y su marido, Mateo Ibáñez

El Norte

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:19

Que la relación entre Lourdes Montes y su hermana Sibi es excepcional lo demuestra el detalle de haber sido la diseñadora la encargada de anunciar el nacimiento del primer hijo de la propia Sibi y de su marido, Mateo Ibáñez. El sobrino de Lourdes nació en un hospital de Sevilla este jueves 21 de agosto.

Dos imágenes en Instagram, acompañadas por el texto 'Tía orgullosa', muestran a Mateo, que así se llama el pequeño, dormido plácidamente en brazos de la mujer de Francisco Rivera, que lo mira con adoración.

Sibi y Mateo se casaron el 21 de junio de 2024 en una romántica y discreta boda en El Puerto de Santa María, ponen así el broche de oro a una historia de amor que comenzó en el año 2021, cuando ella comenzó a trabajar como coach deportiva del Club Atlético Central, equipo de fútbol en el que entonces jugaba su ahora marido. Fue el pasado marzo, 8 meses después de su enlace, cuando la hermana de Lourdes anunció que estaban esperando su primer hijo compartiendo una reveladora imagen presumiendo de su incipiente tripa premamá.

Un pequeño que, casualidades de la vida, se lleva tan solo 4 meses con el tercer hijo de la diseñadora y Francisco, Nicolás, que nació el 9 de abril y sin duda se convertirá en el mejor compañero de juegos para el nuevo y deseado miembro del clan, 'Mateíto', como ya le llama cariñosamente su orgullosa tía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Muere un hombre de 51 años en un tiroteo en Ávila
  4. 4

    Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada
  5. 5 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  6. 6

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  7. 7 La influencer que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «Si me lo tuviera que quitar me pondría a Óscar Puente»
  8. 8 Un agosto en el infierno: el mapa de la «tormenta de incendios» que arrasa Castilla y León
  9. 9 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  10. 10

    «La esperanza es lo último que se pierde, pero esto es un calvario»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lourdes Montes muestra orgullosa a su sobrino Mateo

Lourdes Montes muestra orgullosa a su sobrino Mateo