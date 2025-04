Lottie, hermana de Kate Moss, reniega de sus operaciones estéticas

El Norte Viernes, 4 de abril 2025, 16:27 Comenta Compartir

Lottie, hermana modelo de Kate Moss, confesaba en un episodio de su pódcast 'Dream On' no sentirse «feliz» con su cuerpo y la decisión que había tomado para poner fin a la inseguridad con la que no estaba a gusto. Pero, una sobredosis de Ozempic provocaba su ingreso hospitalario con preocupación por su estado de salud. Entonces, y tras poner en riesgo su vida por los efectos secundarios del medicamento, rompía su vínculo con la moda que siguen numerosas celebridades y confesaba su anécdota sin miedo con el objetivo de que su experiencia sirva para advertir al público sobre el peligro de la pérdida de peso con medidas alternativas.

Ahora, la modelo a sus 27 años vive un cambio radical en su vida alejada de las polémicas. «No miento cuando digo que inyectarme fue la peor decisión de mi vida. Prefiero morirme cualquier día que volver a tomarlo», expresaba en su pódcast sobre el camino a sentirse cómoda consigo misma que había iniciado. Y firme con ese objetivo, una de las últimas reapariciones de Lottie esta semana ha demostrado que la hermana de Kate no ha desistido.

La modelo se presentaba ante los medios con un aparente cambio físico que ella misma ha explicado redes sociales. «Tengo un moratón en el labio porque me estoy quitando todos los rellenos. ¡Y me siento yo misma de nuevo! He disuelto todo lo que tenía en la cara. Llevaba rellenos en la mandíbula y se veían horribles. Tampoco me gustaban los de los labios y ahora, por fin, todo se está disolviendo», reconocía que ha renegado de sus operaciones y que no se arrepiente de ello.

«Ahora me veo auténtica, natural otra vez. Siento que me veo mejor, más proporcionada. Antes me veía más inflamada y ahora todo está más alineado. Me duele un poco, pero todo ha valido la pena porque me encanta cómo me veo», expresó en el vídeo que publicaba el profesional de la cirugía estética con el que está tratando su cambio de cara.

En los últimos meses, la modelo no solo ha cambiado de físico, también busca iniciar un nuevo periodo profesional tras pasar el año pasado por una clínica de rehabilitación que le ayudó a dejar las drogas y «limpiarse en todos los sentidos». Aunque es conocida por su trabajo encima de las pasarelas y ante las cámaras, su principal sustento desde 2021 era la creación de contenido para adultos en OnlyFans y ya ha dejado de serlo. Hace unas semanas, Moss anunció que dejaba «para siempre» la plataforma y la industria erótica para empezar otra etapa en su vida. «Aunque no voy a negar que lo pasé genial y me siento muy agradecida, se acabó», expresó en 'The Mirror' la nueva Lottie.

Así, la modelo demuestra lo significativo que fue para ella atravesar un problema de salud por abusar del Ozempic. «No está pensado para la pérdida de peso de personas que no son muy grandes de tamaño. Tomaba en realidad una dosis destinada a personas que pesan 220 libras (100 kilos) o más, y yo peso más o menos la mitad», cuenta quien llegó a perder 10 kilos con las náuseas que le provocó el consumo del medicamento. «Creo que empecé con alrededor de 60 kilos y bajé a 56,5 kilos con la primera dosis, luego bajé a 54 kilos. Fue una locura. Creo que mi peso más bajo fue 52,5 kilos. Y todo en unas pocas semanas. Esa pérdida de peso no es en absoluto buena para la salud», aseguró antes de comunicar que estando dos días en cama por deshidratación pensó que sería su «final».