Mimi, al jurado de OT 2018: «Señora, si no fuera bailarina no podría hacer lo que hago» Actuación de Lola Indigo en la Gala 2 de Operación Triunfo 2018. / RTVE Las redes sociales critican a Julia Gómez Cora por su comentario sobre la líder del grupo Lola Índigo LAURA ASEGURADO MATA Jueves, 4 octubre 2018, 18:45

La Gala 2 de Operación Triunfo 2018 dio, y mucho, de que hablar. Pero no precisamente de nada bueno. Los fallos de realización, la actitud del jurado, las actuaciones y, sobre todo, los fallos de sonido tacharon de catastrófica una gala para olvidar.

Si bien, Mimi, concursante de OT 2017, también fue protagonista indirecta de la gala. La andaluza -estrella invitada de la noche-, junto a su banda Lola Índigo, levantó al público a bailar al ritmo de su single en solitario: 'Ya no quiero na'. Pero no solo sorprendió su actuación. Su respuesta en Twitter a Julia Gómez, invitada al jurado, se convirtió en lo más aplaudido de la noche del miércoles.

Todo ocurrió en el momento de las valoraciones. Era el turno de Joan, quien acababa de interpretar, junto a Mirilia, Another Day of Sun, el conocido tema de La La Land. La invitada del jurado Julia Gómez, experta en musicales y exdirectora de Stage Entertainment España, criticó duramente al mallorquí por su actuación: «Tienes que bailar más cuando estás en el escenario. Tenías que acompañar el número con todo tu cuerpo. Mira a Mimi, que tampoco es bailarina y lo ha bordado», comentó.

Mimi, que participó en 2010 en el popular concurso de baile 'Fama Revolution', no tardó en responder: «Señora, si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer», escribió la intérprete en su cuenta de Twitter. La reacción no pasó desapercibida y el tuit ya cuenta con más de 30.000 RT y 60.000 me gustas.

señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 3 de octubre de 2018

"Que Mimi no es bailarina, pero se lo cree" SEÑORA ,SEÑORA... pic.twitter.com/GYJcOiTJ2L — warmi.ot (@ot_warmi) 3 de octubre de 2018

Señora Mimi SÍ es bailarina y de hecho bailarina profesional,

Sin embargo usted si que NO es bienvenida a OT, cierra la puerta al salir chao #OT18Gala2pic.twitter.com/nngFft7Wa2 — 🌊🦋🌓 (@lawavex) 3 de octubre de 2018

Ahora, con un disco platino en su poder y una gira organizada por toda España, muchos se preguntan si la expulsión de Mimi en la primera gala de OT 2017 no fue un tanto injusta.

Lo que está claro es que la Gala 2 de Operación Triunfo 2018 es, como poco, para olvidar.