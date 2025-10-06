El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lewis Moody, ex jugador de rugby. Europa Press

Lewis Moody, Campeón del Mundo de Rugby, anuncia que padece ELA

El deportista ha señalado que por el momento «Me encuentro bien, en forma, y hago todo lo posible por mantenerme positivo»

El Norte

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Lewis Moody, campeón del mundo de rugby con Inglaterra en 2003, ha anunciado este lunes que le ha sido diagnosticada la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), según un comunicado publicado por el exjugador de 47 años. «Recientemente se me ha diagnosticado una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)», escribió el deportista en un comunicado recibido por la AFP.

«La noticia ha sido dura de digerir y ha sido un choc para mí y mi familia», añadió el antiguo tercera línea, que llegó a ser internacional en 71 ocasiones e incluso capitán del XV de la Rosa.

«Me encuentro bien, en forma, y hago todo lo posible por mantenerme positivo, vivir mi vida y enfrentarme a los cambios que voy a tener que afrontar».

La ELA en una enfermedad neurodegenerativa que provoca una parálisis progresiva, en pocos años o incluso meses, de los músculos hasta provocar la muerte del paciente.

El exjugador escocés Doddie Weir falleció por este misma enfermedad en 2022.

