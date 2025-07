Leonardo Dantés: «Tengo 77 años pero alma de niño»

El Norte Martes, 15 de julio 2025, 12:20 Comenta Compartir

Leonardo Dantés vive desde hace veinte años en San Vicente de Alcántara, en Badajoz, despué de haber saboreado la fama en los comienzos de los años 2000 a partir de su participación en 'Crónicas marcianas'. Pero llegó un momento que empezó a estar cansado de la imagen que parte del público y la industria tenía de él, según ha contado a ABC. Ahora, continúa dedicándose a la música, que es su mayor amor, y permanece apartado del grupo con la que saltó a la fama, y del que habla 'Superstar', la serie sobre Yurena que se estrena este 18 de julio en Netflix.

Leonardo Dantés, en una entrevista para ABC, se ha sincerado sobre aquellos años y sobre la frustración que ha sentido. Pero también comparte su incansable energía para continuar creando y produciendo discos o subiéndose a escenarios. De momento, está preparando ocho discos con un centenar de sus canciones más populares, y que acaba de estrenar otro álbum en colaboración con otra cantante. Y que tiene esperanza de encontrar el amor, sin importar la edad. Un no parar.

Ahora, ha lanzado el disco 'La Morena de la Gorra'. Dantés empezó a trabajar en el tema hace dos años, tras conocer a una chica «que me puso un mensaje diciéndome que le gustaría mucho grabar un tema conmigo a dúo. La escuché y, aunque ella es más roquera que yo, conjuntamos bastante bien. Grabamos un tema mío, hicimos una versión de una canción que se llama 'Miguel, Miguel'. Que fue la primera que se escribió en España hablando de una historia entre dos personas del mismo sexo. La compuse a finales de 1978, es una historia de amor, bueno, más bien de desamor, lo normal. Pero, claro, lo diferente es que era entre dos chicos. Le presenté la canción porque no la había oído y le encantó. La grabamos juntos y, después, como había buen rollo, hemos seguido grabando un total de 12 temas, que son los que hemos sacado en este disco titulado 'La canción del año'», concluye.

A pesar de sus 77 años, Leonardo está más activo que nunca, de hecho afirma que «tengo 77 pero alma de niño. Menos mal que eso es lo que yo creo que le da juventud a una persona. Raphael fíjate, que tiene 82 también y ahí está dando conciertos larguísimos y a tope. Yo mismo me he hecho a mí mismo esa pregunta. Sí noto que cuando doy un concierto y me tiro ahí mogollón de canciones, incluida la del pañuelo, que es la que más cansa con el baile, pero lo aguanto. No sé si me dará el bajón en cualquier momento, pero de momento estoy ahí, dale que te pego».

En cuanto a la serie 'Superstar' en la que aparece reflejada su vida, opina que es algo muy bonito, «porque además el equipo, como sabes, es excelente y ha tenido muchos éxitos. Los Javis como productores han tenido un montón de éxitos con las series que han hecho, espero que esto también. Secun de la Rosa es quien hace el papel de Leonardo Dantés, y nos hemos visto varias veces. Hay muy buen rollo, yo le admiro y creo que él a mí también. Hay una anécdota muy simpática, que es que en diciembre del año pasado estuve en Madrid actuando en la fiesta de la productora de los Javis y canté tres canciones, que son las más populares que canto yo. Que son 'El baile del pañuelo', 'Tiene nombres mil' y 'Futbolistas naturistas'. Fue una actuación sorpresa y fue un bombazo, Secun de la Rosa estaba allí y ¡se emocionó tanto que me dio un beso en la boca! A mí no me molestó, porque ya digo que yo lo admiro y pienso que él me admira a mí, y estuvo guay.

Sobre cómo es ahora su relación, si existe, con el padre Apeles, Yurena, Tony Genil o Loly Álvarez, Leonardo recuerda que «conmigo Tony Genil y Loly Álvarez se portaron de la peor manera. En su momento ya hubo muchas discusiones en la tele y yo les perdoné, pero siempre salían otra vez metiéndose conmigo y contando mentiras. Entonces ya he preferido cortar la amistad con ellos, vamos, desde hace muchos años».

