Leo Harlem anuncia su jubilación en 'El Hormiguero' El cómico se despedirá con su nuevo espectáculo, 'Hasta luego, Leo', donde repasará los mejores monólogos de su carrera

El Norte Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

El cómico Leo Harlem acudió este martes a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo espectáculo 'Hasta luego, Leo' donde repasa sus mejores monólogos, pero lo que no esperaba nadie fue el anuncio que dio.

Durante la entrevista el cómico presumió del Premio de Teatro 'Provincia de Valladolid' que recibió justo el día anterior. Mostrando el galardón al público del programa de Antena 3 pretendía «poner en valor a los cómicos» en horario de máxima audiencia.

A continuación, Pablo Motos le preguntaba, incrédulo, por una información que le había llegado y no se creía. «¿Te jubilas?», espetó. El invitado confirmaba que a partir del 1 de enero del año que viene se dedicará a un solo proyecto, «grabar las 'Leo talks'». «Y entonces, voy a tomar una temporada de mucha tranquilidad porque llevo unos años muy frenéticos, tú lo sabes bien. Uno ya tiene una edad».

A punto de cumplir 63 años, el leonés afirmó que esa fecha marca en su carrera «un antes y un después». Aclaró que seguirá participando en proyectos benéficos, «pero la Samsonite la voy a dejar que descanse porque tiene las ruedas un poco gastadas», apuntó sin perder el humor, refiriéndose a «la parte más ingrata de su trabajo», la de los viajes constantes.

«Necesito parar un poquito, ponerme bien de salud y dedicarme a otra actividad». No descarta, por ejemplo, aprender a tocar la guitarra eléctrica. «Me hace mucha ilusión y si baja la tarifa de la luz, pues la compraré». Y si no, le queda la pintura. Ya tiene decidido que va a retomar las clases de dibujo.