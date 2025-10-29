El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leo Harlem, en 'El Hormiguero'. Antena 3

Leo Harlem anuncia su jubilación en 'El Hormiguero'

El cómico se despedirá con su nuevo espectáculo, 'Hasta luego, Leo', donde repasará los mejores monólogos de su carrera

El Norte

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:57

Comenta

El cómico Leo Harlem acudió este martes a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo espectáculo 'Hasta luego, Leo' donde repasa sus mejores monólogos, pero lo que no esperaba nadie fue el anuncio que dio.

Durante la entrevista el cómico presumió del Premio de Teatro 'Provincia de Valladolid' que recibió justo el día anterior. Mostrando el galardón al público del programa de Antena 3 pretendía «poner en valor a los cómicos» en horario de máxima audiencia.

A continuación, Pablo Motos le preguntaba, incrédulo, por una información que le había llegado y no se creía. «¿Te jubilas?», espetó. El invitado confirmaba que a partir del 1 de enero del año que viene se dedicará a un solo proyecto, «grabar las 'Leo talks'». «Y entonces, voy a tomar una temporada de mucha tranquilidad porque llevo unos años muy frenéticos, tú lo sabes bien. Uno ya tiene una edad».

A punto de cumplir 63 años, el leonés afirmó que esa fecha marca en su carrera «un antes y un después». Aclaró que seguirá participando en proyectos benéficos, «pero la Samsonite la voy a dejar que descanse porque tiene las ruedas un poco gastadas», apuntó sin perder el humor, refiriéndose a «la parte más ingrata de su trabajo», la de los viajes constantes.

«Necesito parar un poquito, ponerme bien de salud y dedicarme a otra actividad». No descarta, por ejemplo, aprender a tocar la guitarra eléctrica. «Me hace mucha ilusión y si baja la tarifa de la luz, pues la compraré». Y si no, le queda la pintura. Ya tiene decidido que va a retomar las clases de dibujo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  4. 4

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  5. 5

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  6. 6 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  7. 7 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  8. 8 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  9. 9

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  10. 10

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Leo Harlem anuncia su jubilación en 'El Hormiguero'

Leo Harlem anuncia su jubilación en &#039;El Hormiguero&#039;