Leire Martínez pide explicaciones a LODVG tras la polémica de Cayetana

Leire Martínez envía un mensaje a Amaia Montero y LODVG tras la polémica de Cayetana: «Todo se acabaría antes si se hablara claro ya del tema»

Cayetana Guillén Cuervo confirmaba hace unos días que Amaia Montero regresaba a La oreja de Van Gogh. A continuación, llegó el enfado de la donostiarra por la metedura de pata de su amiga, obligándola a rectificar y pedir perdón públicamente; y ahora le toca el turno a Leire Martínez que apuntaba: «Creo que todo se acabaría antes si se hablara claro ya del tema, si no pasa nada».

Leire, en una entrevista para Sevilla Tevé, ha comentado: «Si tiene que ser, que sea, y si no, no. No pasa nada. Yo no opino porque no es a mí a quien corresponde, pero creo que el hecho de que las cosas se dilaten tanto en el tiempo no ayuda a nada». Eso sí, admite: «Entiendo que tampoco es una decisión sencilla y que si no hablan de ella es porque no es el momento».

Por otro lado, Leire ha echado una mano a Cayetana Guillén Cuervo: «Pobrecita, siento mucha empatía con ella porque menudo marrón. Lo hizo con toda su buena intención... Los periodistas lo hicieron muy bien porque obtuvieron un resultado muy rico y muy goloso... Mi sensación es que, como la periodista da por sentada la noticia, ella dice 'Pues ya se sabe'. Me extrañaría mucho, porque son amiguísimas, que hubiera una intención de hacer daño. Ni de lejos», ha explicado. «Seguro que lo está pasando muy mal».