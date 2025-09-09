El lado más violento del sobrino de Ortega Cano Paquito amenazó a muerte a unos reporteros del programa 'Vaya fama' de Telecinco

El Norte Martes, 9 de septiembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

Un equipo de 'Vaya fama', de Telecinco', acudió a uno de los mesones Paco Ortega Cano para preguntarle sobre un procedimiento legal en el que también estaba involucrado José Fernando, hijo del diestro. Las incómodas cuestiones sacaron de quicio al sobrino del torero José Ortega Cano, que se puso violento.

Paquito no solo les exigió que dejaran de grabarle, sino que además les amenazó con cortarles el cuello. Le reprochó su actitud y le exigió que abandonara el lugar en el que se encontraba y entonara el mea culpa, de manera absoluta, no solo al periodista, sino también a la dirección del programa y a los espectadores.

Días después, el sobrino ha pedido disculpas ante semejante situación porque «me puse muy nervioso y no supe encajar las preguntas de los periodistas y de verdad que estoy arrepentido», dice en conversación con '20minutos'. Al parecer, esas disculpas vienen condicionadas después de una conversación muy tensa mantenida con su tío Ortega Cano.

No es la primera vez que José tiene que reparar comportamientos cuestionables de algunos de sus familiares. Sin embargo, en esta ocasión, la polémica ha resultado más incómoda, pues Ortega, que lleva años intentando mantenerse al margen de todo lo que ocurre en su familia, no quiere ser protagonista de ningún escándalo y mucho menos con este tinte tan bélico.