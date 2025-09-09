El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ortega Cano.

El lado más violento del sobrino de Ortega Cano

Paquito amenazó a muerte a unos reporteros del programa 'Vaya fama' de Telecinco

El Norte

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:14

Un equipo de 'Vaya fama', de Telecinco', acudió a uno de los mesones Paco Ortega Cano para preguntarle sobre un procedimiento legal en el que también estaba involucrado José Fernando, hijo del diestro. Las incómodas cuestiones sacaron de quicio al sobrino del torero José Ortega Cano, que se puso violento.

Paquito no solo les exigió que dejaran de grabarle, sino que además les amenazó con cortarles el cuello. Le reprochó su actitud y le exigió que abandonara el lugar en el que se encontraba y entonara el mea culpa, de manera absoluta, no solo al periodista, sino también a la dirección del programa y a los espectadores.

Días después, el sobrino ha pedido disculpas ante semejante situación porque «me puse muy nervioso y no supe encajar las preguntas de los periodistas y de verdad que estoy arrepentido», dice en conversación con '20minutos'. Al parecer, esas disculpas vienen condicionadas después de una conversación muy tensa mantenida con su tío Ortega Cano.

No es la primera vez que José tiene que reparar comportamientos cuestionables de algunos de sus familiares. Sin embargo, en esta ocasión, la polémica ha resultado más incómoda, pues Ortega, que lleva años intentando mantenerse al margen de todo lo que ocurre en su familia, no quiere ser protagonista de ningún escándalo y mucho menos con este tinte tan bélico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  2. 2

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  3. 3

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  4. 4

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  5. 5

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  6. 6

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  7. 7

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  8. 8 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  9. 9 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El lado más violento del sobrino de Ortega Cano

El lado más violento del sobrino de Ortega Cano