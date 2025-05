Kim Kardashian, por fin, se convierte en abogada

El Norte Jueves, 22 de mayo 2025, 13:36 Comenta Compartir

Kim Kardashian, de 44 años, ha logrado su sueño de convertirse en abogada. Tras seis años de estudios, la influencer se ha graduado en leyes justo cuando paralelamente se celebra el juicio por el robo millonario a mano armada que sufrió durante la Semana de la Moda de París en 2016. Ahora solo falta que apruebe el examen obligatorio para convertirse oficialmente en abogada.

«Estoy tan orgullosa de Kim», comenta su hermana mayor Khloé Kardashian a través de un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram. «La he dejado en su almuerzo de graduación y celebración de la escuela. No puedo creer que lo haya logrado después de tantos años estudiando. Ha sido inspirador y motivador. Estoy muy contenta por ella, ha sido un día muy bonito», ha dicho en referencia a una anterior publicación en la que se ve a la empresaria estadounidense colocándose el famoso birrete de graduada.

«Hace seis años, Kim Kardashian entró en este programa sin más que un fiero deseo de luchar en nombre de la justicia. Nada de preparación, nada de atajos en torres de marfil, solo determinación. Y una montaña de libros de casos legales que leer», ha comenzado diciendo una de las mentoras en referencia a la influencer. «Durante este programa, Kim ha dedicado 80 horas semanales, 48 semanas al año, durante seis años. Eso son 5.148 horas. En ese tiempo ha criado a cuatro hijos, ha gestionado negocios, participado en programas de televisión y ha aparecido en la corte para luchar por los demás», ha añadido. «Y aun así, fabulosa», ha puntualizado su hermana.

La empresaria se ha convertido en toda una inspiración para sus compañeros pues «ha luchado para reunir familias y poner la atención nacional en las partes más complejas de nuestro sistema legal nacional», tal y como han explicado durante la graduación. «Hace seis años, nadie te apoyaba. Trabajaste con gente que estaba literalmente a un paso de la tumba», ha contado Van Jones, famoso presentador del canal de televisión CNN y activista por los derechos sociales. «Ha trabajado cuando no era algo popular, sino cuando era duro. No cuando era tendencia, ni cuando era 'cool'. No es ninguna broma», ha añadido.

Desde que Kim Kardashian decidiese estudiar derecho, la influencer se convirtió en la persona más buscada por miles de presos estadounidenses, que veían en ella su última esperanza para salir de la cárcel. Una imagen que se potenció después de su triunfo en 2019 tras lograr conmutarse al pena a Cyntoia Brown, una víctima de tráfico sexual condenada a cadena perpetua por matar a su agresor. Inspirada por su éxito, la empresaria fue cuando decidió comenzar a estudiar la carrera de Derecho.

Humillaciones

«Estoy leyendo muchísimos comentarios asegurando que si estoy en esta facultad es gracias a mis privilegios como famosa o a mi dinero. Pero os aseguro que no es el caso. He llegado a leer a una persona diciéndome que debería 'quedarme haciendo lo que sé hacer'. Quiero que la gente entienda que no debería haber nada que te limite a la hora de intentar alcanzar tus sueños. Más que nada porque a los que corrigen los exámenes de abogacía no les importa quién eres», dijo en respuesta a todos los 'haters' que se rieron de su decisión. «Mis fines de semana los paso lejos de mis hijos mientras leo y estudio. Trabajo todo el día, acuesto a mis hijos y me paso las noches estudiando. Hay veces que me siento abrumada e incluso con ganas de abandonar, pero por suerte estoy rodeada de un grupo de gente que me apoya muchísimo», añadió.

También quiso agradecer a su difunto padre, el abogado Robert Kardashian, que trabajó como defensor durante el juicio por asesinato de OJ Simpson en 1995, con estas palabras: «Sé que mi padre estaría muy orgulloso». «En realidad estaría sorprendido de saber que este es ahora mi camino pero habría sido mi mejor compañero de estudio».