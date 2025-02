Kílian Jornet, «deportista y superhéroe» deja impresionado a David Broncano

EL Norte Viernes, 14 de febrero 2025, 17:33 Comenta Compartir

Mentras Pablo Motos charlaba con Mariano Rajoy en el programa de Antena 3, David Broncano volvía a recibir a un invitado que ya estuvo hace varios años en 'La resistencia', uno «de los mejores deportistas españoles de la historia». Se trataba de Kílian Jornet, un «deporstia y superhéroe», según Grison, que, solo el año pasado, cosechó su undécima victoria en la carrera Zegama Aizkorri, cosechó el récord histórico en Sierre Zinal, conquistando, su décimo título, además de superar uno de los mayores retos de su carrera: en 19 días, el montañero coronó 82 cimas de más de 4.000 metros en los Alpes combinando trail running, alpinismo, escalada y ciclismo.

Correr durante 40 horas

A su llegada a plató, Broncano lo recibía ensalzando las hazañas. Sin embargo, el invitado intentaba cortar la ovación del público, quitándose méritos. «El deporte está muy bien, pero tampoco hay que ensalzarlo», señaló. Pero el presentador siguió poniendo de relevancia sus espectaculares gestas. «Yo se que lo que he contado te incomoda... No te gusta que se diga que eres el mejor, pero yo creo, que en 2.500 años nadie de la especie humana ha ido tan rápido por la montaña como tú».

No exageraba el conductor de 'La Revuelta'. Entre otras anécdotas, el invitado explicó que para entrenar, a veces, asciende a 5.000 metros de altitud y que ha llegado a correr 160 kilómetros sin parar. «Las hago entre 15 y 30 horas, dependiendo de lo técnico que sea».

🐐 🏔️Sin duda, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.



La especie humana no ha dado nunca con un ejemplar igual. Lo que gente experta tuna semana, él las hace en unas horas y sin agua ni dormir. #LaRevuelta @kilianj pic.twitter.com/GWSfcPNdFc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 13, 2025

«Creo que me contaste, que no sé cómo ocurren estas cosas, ni qué pasa, que a veces te quedabas dormido mientras corrías», apuntó Broncano. «Sí, justo hace un par de años tuve un proyecto de cruzar los Pirineos subiendo todos los picos de 3.000 metros. Aquí apreté un poco e hice hasta 40 horas sin dormir. Luego dormía una hora y luego volvía a correr otras 24 horas», narró el deportista. Sin embargo, estuvo a punto de sufrir un accidente conduciendo la bici, tal y como confesó. «Me salí de la carretera, y menos mal que había un coche detrás… Casi me salgo. Al final, haciendo de esas tiradas tan largas empiezas a tener alucinaciones, a ver cosas... Yo quiero tener salud. No quiero tomar drogas, y eso de correr 40 horas es a veces lo mismo».