Kiko Rivera lanza una advertencia en sus redes sociales

Este comunicado del Dj aparece después de que hayan salido los rumores de su supuesta nueva ilusión tras su ruptura con Irene Rosales

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:26

Kiko Rivera ha publicado en sus redes sociales: «En los últimos días se me ha vinculado públicamente con distintas personas que son complemente ajenas a los medios de comunicación». Una publicación que en cuestión de minutos ha superado los 2.500 'me gusta', aunque el DJ ha restringido los comentarios. «Quiero aclarar que soy una persona soltera y, como cualquier ciudadano en mi situación, puedo relacionarme libremente dentro de mi vida privada», ha escrito en su mensaje y ha continuado: «Mediante este comunicado, notifico formalmente que cualquier medio de comunicación, plataforma o individuo que exponga la identidad, rostro o aspectos personales de las personas que me acompañen o que difunda información sobre su vida privada sin su consentimiento expreso estará incurriendo en una vulneración de derechos fundamentales vinculados a la intimidad y la protección de datos», ha completado.

Este mensaje responde a las especulaciones de los últimos días, que aseguran que el DJ tiene una nueva ilusión. De hecho, la revista 'Lecturas' ha adelantado ya que lleva un reportaje en el que se dan detalles de esta supuesta nueva pareja, aunque Kiko Rivera ha dejado claro que sigue siendo soltero por el momento.

Algo que ya aclaraba Luis Pliego, director de la revista, en 'El tiempo justo' con Joaquín Prat. «Es una nueva ilusión, un término muy amplio», explicaba. Según lo que ha explicado el periodista, la supuesta pareja habría tenido un encuentro en Sevilla este lunes, y solo unas horas después la publicación ya tenía las imágenes y la información sobre el encuentro.

En declraciones recientes, Kiko Rivera dejaba claro que no tiene intención de enamorarse de nuevo: «Priorizo a mis hijos y a mejorar como padre y a día de hoy no tengo a nadie. Yo ya me he 'jartao'. Estoy bien como estoy ahora», señalaba con rotundidad. De hecho ha querido ampliar la familia al traer a casa un perro, al que ha llamado Mambo.

