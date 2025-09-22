Kiko y Francisco Rivera protagonizan un fugaz encuentro en Galicia La conversación que mantuvieron ha sido interpretada como un paso hacia la paz familiar

El Norte Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:11

Francisco Rivera y su hermano Kiko se han vuelto a ver las caras en Galicia, después de años de reproches públicos, titulares encendidos y una relación marcada por la distancia. El encuentro, que se ha producido de manera fortuita, ha despertado la gran incógnita, de una posible reconcialiación.

Las cámaras de 'Europa Press' fueron testigo de la escena. Entre las vías del tren, el torero y el DJ se saludaron e intercambiaron unas breves palabras. Fue el propio Francisco quien confirmó la anécdota cuando los periodistas le preguntaron por Kiko: «Hoy me lo he encontrado», dijo con una sonrisa. Ante la insistencia de si este gesto podría suponer un acercamiento real, respondió con humor: «Hombre, claro», para después, con un tono más firme, zanjar el asunto: «Te vas a quedar con las ganas».

Mientras el mayor de los hermanos se mostraba cercano con la prensa, Kiko prefería escapar de las cámaras. Un contraste que no ha pasado desapercibido, pues en los últimos meses el hijo de Isabel Pantoja ha atravesado uno de los momentos más delicados de su vida personal: la ruptura de su matrimonio con Irene Rosales, con quien compartía una historia de amor que comenzó en 2014 y que culminó con una boda en 2016 en la Hacienda de los Parrales.

La ruptura de Kiko

Sobre la ruptura de Kiko con Irene Rosales, Franciso apuntaba el momento que vive su hermano «es bastante delicado y complicado». Incluso, desde el programa 'D Corazón', Alberto Guzmán destacó lo «significativo» que fue que ambos se detuvieran a hablar, aunque fuese apenas unos minutos, motivo por el cual consideran que podría ser un primer paso hacia la reconciliación entre los hermanos.