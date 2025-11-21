Keanu Reeves vuelve a mostrar su faceta más humana El actor agradeció «con profunda gratitud y aprecio» la operación internacional que permitió recuperar los relojes robados que estaban valorados cerca de 108.000 euros

El Norte Viernes, 21 de noviembre 2025

Keanu Reeves ha confirmado, una vez más, que es «el hombre más amable de la industria cinematográfica». El actor ha recuperado por fin los seis relojes de lujo que le fueron robados en 2023 en su casa de Los Ángeles, un botín valorado en cerca de 108.000 euros. Por ello, el intérprete ha decidió agradecer personalmente la operación internacional que permitió recuperar sus pertenencias con una carta escrita de su puño y letra, un gesto que se ha convertido en viral en cuestión de horas.

La carta, firmada el 28 de agosto de 2025, está dirigida al FBI, al Departamento de Policía de Los Ángeles, a la Patrulla de Caminos de California y también a los agentes e investigadores que colaboraron desde Chile: «Escribo esta carta con profunda gratitud y aprecio», comienza y, además, reconoce «todo su esfuerzo, dedicación, profesionalidad y cooperación transfronteriza». Finalmente, Reeves concluye de forma sencilla, como solo él sabe hacerlo: «Un cordial saludo, Keanu».

Diversos medios estadounidenses publicaron el manuscrito el pasado martes y, desde entonces, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. Un usuario incluso aseguró que conoce al Departamento que llevó el caso y que la carta ya está enmarcada en un despacho.

La recuperación de los relojes

La historia detrás de operación parece sacada de un guion de acción. El FBI confirmó el pasado 18 noviembre que los objetos robados a Reeves, junto a otros sustraídos en «múltiples allanamientos», habían sido devueltos a sus dueños tras una compleja investigación en la que colaboró la policía chilena, responsable de localizar el material en una redada el pasado mes de julio.

Según publicó 'Los Angeles Times', durante las pesquisas los agentes chilenos hallaron un teléfono móvil con una fotografía tomada en Estados Unidos donde se veía nada menos que el submarino de 'John Wick', un arma y la licencia de conducir del actor, una imagen que se cree fue captada por los ladrones durante el robo.

Las autoridades estadounidenses sospechan que los responsables forman parte de red de bandas procedentes de países sudamericanos que han proliferado en el sur de California y que operan en distintos países aprovechando redes de apoyo, entre ellas una empresa ilegal de alquiler de vehículos que facilitaría el acceso a urbanizaciones exclusivas sin levantar sospechas.

Entre las piezas recuperadas destaca un Rolex Submariner personalizado, valorado en unos 9.500 dólares. No es un reloj cualquiera: lleva grabado el nombre del actor y las palabras «2021, JW4, gracias, The John Wick Five», un homenaje al equipo de especialistas con el que rodó 'John Wick: Capítulo 4', el cual fue localizado en la zona oriente de Santiago de Chile.

A finales de agosto de 2025, Reeves viajó a Nueva York para reunirse con personal del FBI y con un agente de la PDI chilena. Allí, y tras verificar cada pieza mediante fotografías, recuperó oficialmente sus pertenencias. No era la primera vez que vivía algo así: en 2014, su hogar en Los Ángeles fue asaltado dos veces en solo tres días.

Aunque la trama podría encajar en la próxima entrega de 'John Wick', lo cierto es que la historia ha dejado al descubierto la faceta más humana del actor. Su gesto, tan simple como escribir una carta a mano, ha conquistado a fans y desconocidos, que ven en Reeves el ejemplo perfecto de que la elegancia también está en los pequeños detalles.