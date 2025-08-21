Katy Perry y Justin Trudeau ¿pareja del verano? Dos días después del encuentro entre ambos, el ex primer ministro canadiense fue visto en el concierto de la cantante en el Bell Centre de Montreal

Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos en el restaurante Le Violon en Montreal el pasado 28 de julio. Ambos compartían una abundante cena que incluyó varios platos y cócteles. No pudiéndose ocultar de los medios de comunicación, las imágenes de ambos en una actitud cómplice han salido a la luz..., y, lógicamente, se han disparado los rumores.

Para alimentar esos rumores, dos días después del encuentro, el ex primer ministro canadiense fue visto en el concierto de la cantante en el Bell Centre de Montreal, disfrutando desde la primera fila junto a su hija, Ella-Grace, de 16 años, como recoge ABC. Después de la inesperada separación de Perry con Orlando Bloom, todo parecía indicar que las condiciones estaban dadas para pasar la página y empezar a escribir una nueva historia junto a Trudeau, quien también se divorció de su esposa, Sophie Grégoire, en 2023.

Pero según informa el Daily Mail, a Justin le molestó considerablemente que se publicaran las fotos porque se trataba de una primera cita, que terminó convirtiéndose en escándalo mediático sin razón. A Katy, por su parte, parece que no le afecta, pues está acostumbrada a las dinámicas de vida que son consecuencia de la fama.

La realidad, según la fuente del portal Daily Mail, es que ambos están muy ocupados y no están en contacto constante. Parece que si había alguna intención de compartir más tiempo juntos, ya se ha enfriado. Sin embargo, los comentarios de la cantante sobre el político siempre han sido muy positivos y, después del torbellino mediático, parece que han decidido ver su salida como algo casual entre amigos, mas que cualquier otra cosa.

Katy hace apenas unos meses que dejó la relación de nueve años con Orlando Bloom y está en su momento de sanar y pasar tiempo con su hija. Además, la cantante es muy abierta sobre sus relaciones y si estuviera pasando algo entre ella y el político, sus amigos y allegados ya lo sabrían. Por ahora lo único que se sabe es que existe una amistad que quizás, por los malentendidos que se han dado, termine siendo marcada por la distancia.