El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kate Middleton con su anterior look. EFE

Kate Middleton cambia de look y opta por la melena rubia y larga

Su nueva imagen le aporta un toque de modernidad

El Norte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:23

Kate Middleton ha querido ofrecer una nueva imagen, en este comienzo de curso. La princesa de Gales ha reaparecido en los jardines del Museo de Historia Natural con un look impecable, con unos pantalones sastre de tiro alto en color azul navy, con camisa blanca clásica por dentro, americana entallada con cierre de botonadura delantero y cinturón negro con hebilla a tono, así como con unas bailarinas camel de Pretty Ballerinas. Aunque por lo que más ha llamado la atención ha sido por su beauty look.

A Kate Middleton siempre se la ha conocido con una melena de largo medio, en color castaño y, normalmente, con raya ligeramente al lado o al centro. Sin embargo, tras un año complicado para Middleton y muy en el foco mediático a raíz de su enfermedad, parece que la princesa comienza el mes de septiembre con un cambio de look sorprendente y cargado de luz.

La princesa dice adiós a su melena castaña y se atreve con un rubio dorado con toque miel que no solo le ilumina el rostro, sino que se trata de unos de los tonos que nunca dejan de ser tendencia.nLa nueva melena de Kate Middleton tiene matices en color avellana, que consigue alejarla del rubio platino. Además, la princesa de Gales ha llevado su cabello peinada de manera impecable, con raya en medio y con ondas en las puntas, lo que también le aporta un toque de modernidad al estilismo en su totalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  4. 4

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  5. 5 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  6. 6

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  7. 7 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  8. 8 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  9. 9

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  10. 10

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Kate Middleton cambia de look y opta por la melena rubia y larga

Kate Middleton cambia de look y opta por la melena rubia y larga