Kate Middleton cambia de look y opta por la melena rubia y larga

Kate Middleton ha querido ofrecer una nueva imagen, en este comienzo de curso. La princesa de Gales ha reaparecido en los jardines del Museo de Historia Natural con un look impecable, con unos pantalones sastre de tiro alto en color azul navy, con camisa blanca clásica por dentro, americana entallada con cierre de botonadura delantero y cinturón negro con hebilla a tono, así como con unas bailarinas camel de Pretty Ballerinas. Aunque por lo que más ha llamado la atención ha sido por su beauty look.

A Kate Middleton siempre se la ha conocido con una melena de largo medio, en color castaño y, normalmente, con raya ligeramente al lado o al centro. Sin embargo, tras un año complicado para Middleton y muy en el foco mediático a raíz de su enfermedad, parece que la princesa comienza el mes de septiembre con un cambio de look sorprendente y cargado de luz.

La princesa dice adiós a su melena castaña y se atreve con un rubio dorado con toque miel que no solo le ilumina el rostro, sino que se trata de unos de los tonos que nunca dejan de ser tendencia.nLa nueva melena de Kate Middleton tiene matices en color avellana, que consigue alejarla del rubio platino. Además, la princesa de Gales ha llevado su cabello peinada de manera impecable, con raya en medio y con ondas en las puntas, lo que también le aporta un toque de modernidad al estilismo en su totalidad.

