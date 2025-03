Karra Elejalde sorprende a Pablo Motos con una brutal anécdota de rodaje

El Norte Miércoles, 26 de marzo 2025, 13:35 Comenta Compartir

Karra Elejalde y Luis Zahera, protagonistas de 'Tierra de nadie', el nuevo trabajo de Albert Pintó, acudieron el pasado martes, 25 de marzo, a 'El Hormiguero', donde promocionaron su nueva película.

El filme, basado en hechos reales, sigue a tres amigos; Mateo el Gallego, un heroico guardia civil; Juan El Antxale, un pescador convertido en narco por la mala suerte y en el paro; y Benito el Yeye, un depositario judicial siempre a medio camino entre la ley y la delincuencia. «Una amistad imposible», apostilló Zahera.

«Es fácil ser amigos cuando juegas en el mismo equipo… Pero dile ahora a un jugador del Atleti y del Real Madrid que lo sean. Aquí nos ha tocado jugar en equipos distintos y vamos a ver hasta qué grado se va a mantener», comentó su compañero. Y es que en la película, Karra Elejalde tiene el papel de narco, y Luis Zahera, el de guardia civil. «Es el mundo al revés», ironizó el gallego.

El filme también incorporá crítica social, como explicó Elejalde. «Hablamos de que somos la puerta de entrada de Europa de la droga por el sur, por Cádiz. Antes los narcotraficantes entraban por Galicia y tienen más infraestructuras que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. A esto se suma de que hay gente que colabora con ellos… La peli nos pone ante ese tipo de situaciones».

Rodaje accidentado

Durante el rodaje el equipo tuvo que apechugar con las dificultades de rodar en exterior. Según los actores, lo pasaron mal con el frío. «La lluvia artificial es muchísimo más fría porque duerme en cisterna y no en almacenes. Entonces, cuando te cala la cabeza… Ese día Luis estuvo al borde de la hipotermia», reveló el vasco. A Zahera le tocó pasar frío, «y a mi meterme en el pegamento y medio», siguió expresando refiriéndose a una escena en las marismas. De hecho, el protagonista de 'Ocho apellidos vascos' aseguró que «nunca tengo anécdotas, pero de eso sí».

La petición de Pablo Motos fue inmediata. «Pues cuenta». El actor relató que «yo desde la silla pensaba que esos 'charquitos' se podían cruzar más rápido. Me parecía lento el doble. El doble y el triple». Por iniciativa propia, Jesús Carroza, el tercer protagonista de la película, y él sustituyeron a sus dobles de acción. Gran error. «Piensa que es una cosa de barro sedimentado, que pasas una vez y te hundes hasta el tobillo. La segunda, hasta la rodilla. Y la tercera, hasta la cadera. En la cuarta sacas el pie y se queda la chancla ahí metida. Es acojontante. En el tercero ya dije 'sacadme'. Que siga el lento que lo estaba haciendo de puta madre», confesó Elejalde.

El actor puso sobre la mesa en 'El Hormiguero' las condiciones extremas en las que a veces han de grabar. «El marrón está en que si tú ves a un tío en un lago echando aliento por la boca, como Javier Gutiérrez en 'Bajocero', si lo ves un minuto, ese minuto son 11 horas. Eso es chungo».

«Me estoy agobiando, madre mía», reaccionó Motos a lo que contó el invitado. Además, ahí no acabó la cosa. El presentador señaló que «la mitad del presupuesto se lo han gastado en Voltarén porque se lesionaron ambos». «Yo me metí un castañazo… Caí de rodillas. Y además por imbécil. No estaba en plano, me apasioné y me tiré por unas escaleras. Los accidentes que pasan», narró Luis Zahera.

Su colega de reparto dobló la apuesta. «Yo me lesioné en 15 lugares del cuerpo, pero solo puedo contar dos porque tengo derecho a mi privacidad. Me jodí un pie bien jodido, que estuve cinco meses. Y me hice una hernia umbilical. Me salió un bulto encima del ombligo que todavía mantengo orgulloso». «Eso no lo pierdas nunca», manifestó el gallego.