Juan del Val y Karlos Arguiñano. EFE

Karlos Arguiñano y Juan del Val mantienen un tenso cruce de declaraciones a costa del Premio Planeta

El colaborador de 'El Hormiguero' ha manifestado: «Me llevo bien con él, o eso creía»

El Norte

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:48

Juan del Val, además de las críticas recibidas desde diferentes sectores por su premio Planeta, ahora ha recibido una nueva de parte de un compañero de Atresmedia. Karlos Arguiñano, el chef de 'Cocina abierta', ha sido el autor del 'zasca' que nadie vio venir pero que ha tenido la inmediata respuesta del tertuliano, 'calentando' así el ambiente.

El origen de esta tensa situación tenía lugar en la presentación del libro de Karlos Arguiñano, 'Cocina para todos'. «Cualquier día me cae el Premio Planeta si seguimos así. En cuanto aprenda a escribir, empiezo», comentó con sorna el el presentador de 'Cocina abierta' que, evidentemente, con dicha afirmación, que aludía a Juan del Val, se ponía en el ojo del huracán.

Y es que, casi de inmediato en una entrevista en Radio Euskadi, Juan del Val era preguntado por la controvertida declaración del cocinero de Antena 3. «Con Arguiñano me llevo bien. Bueno, creía», comenzaba diciendo el escritor a los micrófonos. «No sé lo que dijo ayer, pero si dijo algo, estoy convencido de que no fue malintencionado. Estoy pero segurísimo», señalaba el colaborador de 'El Hormiguero' quitándole hierro al asunto. «Esto es muy importante el humor. El humor nos salva de todo. Yo me río de mí mismo, es una cosa que creo que hago moderadamente bien», apuntaba el autor de 'Vera, una historia de amor', mientras el entrevistador le indicaba que Gabriel Rufián también lo había mencionado en el Congreso. Un apunte sobre el que Juan del Val fue rotundo.

El escritor, que acudió al matinal de Antena 3 para promocionar su novela, habló de las críticas, de si volverá a escribir una novela y sobre el dinero conseguido con el galardón. «Creo que con bastante menos humor. Eso también tiene que ver con la brillantez de cada uno. Arguiñano lo es mucho más, qué honor, ¿no?», señalaba entre risas el escritor. «No es la primera vez que aparece por ahí mi nombre, acepto absolutamente las críticas de quien ha leído la novela... El odio sí que no lo concibo, las críticas sí, naturalmente, que sí», sentenciaba Juan del Val.

