Karla Sofía Gascón llega a comparar su linchamiento con la crucifixión de Jesucristo

Karla Sofía Gascón debutó en 'El Hormiguero' el pasado 7 de noviembre protagonizando una de las entrevistas más incómodas para Pablo Motos. Sería solo el prólogo, el comienzo de unos meses en los que la protagonista de 'Emilia Pérez' encadenaría una polémica tras otra haciendo peligrar incluso su presencia en la gala de los Oscar, tal y como ella misma lo desveló este martes 1 de abril en el programa de Antena 3.

Durante la entrevista reconoció que «soy bastante bruta». «Tu anterior visita todavía no se me ha olvidado», tiró el presentador, aunque de buen rollo. De hecho, la propia Gascón salió en defensa de Motos por las críticas que recibe diariamente. «La gente puede decir misa, pero este señor es un profesional como la copa de un pino que lleva 19 años haciendo este programa. Ya quisierais vosotros, los que le criticáis, llegar a 19 años haciendo un programa de televisión. Esto no es hacer la pelota, es decir la realidad», espetó sin pelos en la lengua.

La misma naturalidad con la que contó que estuvo hablando con Sofía Vergara de sus respectivas entrevistas en 'El Hormiguero' y la tensión en el ambiente que se instaló en plató tanto en la suya como en la de la actriz colombiana. La diferencia, según el de Requena, «es que con ella estaba claro que era todo broma, contigo no sabía por dónde iba». «Yo también, lo que pasa es que no te conocía la otra vez. Ahora estamos más tranquilos», aclaró Gascón.

'Lo que queda de mí'

Karla Sofía Gascón estrenará este año 2025 una nueva película, 'Uomini e altri inconvenienti'. Además, encabeza el reparto del próximo trabajo cinematográfico de Los Javis, 'Las Malas' y entretanto, la también escritora y activista, presentó en 'El Hormiguero' sus memorias, bautizada como 'Lo que queda de mí'.

La actriz, adicta a dejar grandes titulares, no ha defraudado en esta entrevista. Gascón ha explicado que, en pleno torbellino por la polémica que se la llevó por delante hace un par de meses, estaba llorando por las calles de París cuando, en una librería, vio una imagen de Jesucristo en la cruz: «Cómo entiendo lo que podría haber pasado con esta persona para que la crucificaran».

'Emilia Pérez'

Antes de compartir los nuevos proyectos de la madrileña, Motos entró de lleno en «todo lo que ha pasado». «¿Qué ha pasado? Cuéntame porque me lo he perdido, seguramente», bromeó. Motos resumió la polémica, desde su prometedora carrera hacia los Oscar hasta la aparición de los tuits de la discordia. «Pasaste a ser en horas linchada por todo el mundo con una crueldad que yo no había visto desde antes de las redes», aseveró el conductor de 'El Hormiguero'.

A la intérprete le costó encontrar las palabras adecuadas para explicar todo lo sucedido, consciente de que lo mínimo que dijera sería mirado con lupa y acapararía titulares. Finalmente lo resumió con una frase. «Se juntó el hambre con las ganas de comer».

«Íbamos fenomenal. Para mi, hicimos una película maravillosa. Y hubo gente que quiso destrozarla. Obviamente para hacerlo tenían también que destrozarme a mi. Entonces, se juntó el hambre con las ganas de comer porque se unieron esas personas transfóbicas, gente de ultraderecha que no nos pueden ni ver a las personas trans. Además, se habla de unos temas en la película de libertad y de cambios que tampoco soportan. Más luego toda la gente que era la competencia de la película que quería que no ganáramos… Así es la realidad. Se juntaron muchos factores y todo ello llevó a que empezaran a darnos por todos los sitios. Encontraron el camino para intentar destrozarlos», continuó desarrollando.

Sin tiempo de reacción, Gascón entiende que el equipo de 'Emilia Pérez' ha sido víctima «de un sistema de odio generalizado, de envidias…». Todo, fruto del éxito y los premios cosechados por el filme. Motos la instó a defenderse de las acusaciones vertidas contra ella, pero la madrileña dejó constancia de que «no tengo que defenderme de nada porque todas las cosas que se han dicho son absurdas».

No en vano, la han llegado a tachar hasta de transfóbica o incluso de apoyar a Hitler. «Me han llegado a acusar de estar involucrada en el asesinato de siete personas. Sin cortarse un pelo. Es absurdo hasta más no poder», reveló. «De verdad, lo único que he hecho es apostar por la igualdad de todos los seres humanos y luchar por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+», reafirmó al respecto. En este sentido, quiso poner de manifiesto «el problema grave con las redes sociales que tenemos». A su modo de ver, «es el verdadero Matrix en el que estamos metidos».