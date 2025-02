Karla Sofía Gascón afirma que existe una conspiración para que no se lleve el Oscar

El Norte Miércoles, 5 de febrero 2025, 12:30 Comenta Compartir

Karla Sofía Gascón se ha convertido en noticia y no solo por su nominación al Oscar, siendo la primera trans en estar nominada como mejor actriz por su papel en 'Emilia Pérez'. La actriz se ha visto envuelta en una polémica al hacerse públicos una serie de tuits en contra de la comunidad musulmana o la falta de diversidad en los Oscar: «Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España», fue un ejemplo de los tuits de la actriz entre los años 2020 y 2021. Tras todo el revuelo mediático, la actriz emitió un comunicado en sus redes sociales pidiendo disculpas por aquellos polémicos mensajes: «Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme», escribió Karla Gascón en su publicación de Instagram.

El pasado 2 de febrero de 2025, la actriz concedió una entrevista para el medio CNN en español y se explicó sobre toda esta polémica: «Lo primero que quiero hacer sin lugar a dudas es pedir disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por las formas que tengo de expresarme. Las cosas cuando se sacan de contexto, se manipulan, cuando no se ponen exactamente en el lugar y en el momento que son», comenzó diciendo Karla Gascón. Sobre su nominación al Oscar, la actriz lo tuvo claro: «Yo no puedo renunciar a la nominación porque yo lo que he hecho es un trabajo y lo que se está valorando es mi trabajo actoral», expresó la actriz española. Karla Gascón confesó las amenazas sufridas por estos hechos si asistía a los Oscar: «Algunos me han dicho que no se me ocurra ir a los Oscar porque a lo mejor no lo cuento», verbalizó la actriz.

La actriz ha seguido ofreciendo declaraciones y esta vez ha atendido al teléfono del programa 'TardeAR' para expresar cómo se ha sentido después de todo esto: «Se han pasado muchísimo. Esto no es normal lo que han hecho esta gentuza», comenzó diciendo Karla Gascón. «Ahora mismo estoy destrozadísima. No tengo ganas de hablar con nadie porque está muy feo lo que están haciendo y la verdad que lo están haciendo por lo que lo están haciendo y lo sabe todo el mundo. Las cosas cuando salgan a la luz se van a sorprender incluso de muchas cosas de cuanto poco soy racista y de cuanto poco soy nada», continúo explicando la actriz.

Karla Gascón ha dejado claro que detrás de todo esto hay una conspiración de personas para que no se lleve el Oscar: «Que me hayan llamado Nazi de una persona que si hubiera estado en esa época, le habrían metido en una cámara de gas, me parece absurdo. De todas formas el dueño de las redes sociales se llama Elon Musk, no tiene mucho misterio. Pueden hacer lo que quieran, como no han encontrado nada, pues eso es lo que han mezclado todas y una serie de cosas para que parezca que es que soy muy mala, muy mala, pero que no se preocupen que si me tengo que ir, ya será cuestión del tiempo quien me ponga en su lugar. Cuanto más me intenten joder, más fuerte me verán», concluyó la actriz nominada al Oscar.

Karla Gascón y su polémica con Selena Gómez

La actriz no solo ha publicado tuits en contra de la comunidad musulmana o de George Floyd, también llamó la atención un tuit en contra de su compañera de reparto: «Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa», escribió Karla Gascón en contra de Selena Gómez. La actriz aprovechó su entrevista en CNN en español para aclarar lo sucedido con su compañera: «No es mío y le he respondido a Selena automáticamente, tú sabes que estoy contigo al 200%», respondió Karla Gascón entre lágrimas.