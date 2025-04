Karla Sofía Gascón advierte a sus 'enemigos' tras su patada al actor Manolo Carmona

El Norte Lunes, 28 de abril 2025, 12:14 Comenta Compartir

Karla Sofía Gascón no ha tenido ningún problema en enfundarse unos pantalones cortos y unas botas de fútbol para participar en la 5º edición del encuentro de las estrellas de LaLiga EA Sports y los Premios Platino, que reunió el pasado domingo, 27 de abril, en el estadio de Butarque de Leganés a leyendas del deporte como Iker Casillas, y a artistas del cine y series iberoamericanas entre los que se encontraba la protagonista de 'Emilia Pérez'.

Un encuentro en el que lo han dado todo y en el que, presa de la emoción propia del juego, la actriz de Alcobendas propinaba una patada en la espinilla al colombiano Manolo Cardona -actor de 'Sin tetas no hay paraíso' o 'Narcos'- dejándolo tendido en el suelo con evidentes gestos de dolor mientras Karla, ajena a la dureza de su entrada, continuaba como si tal cosa sin ayudar a su 'colega' de profesión a levantarse.

«Le metí dos trallazos al palo a Iker Casillas para que se asustara», ha bromeado entre risas a su llegada a la alfombra roja de los Premios Platinos, huyendo de la polémica que algunos han querido crear en torno a su parada visiblemente molesta y advirtiendo que no dudará en demandar a todos los que digan falsedades sobre ella: «Eso es mentira, eso. ¿Qué polémica ni que ocho cuartos? Pues una patada normal de que pasa por el balón y se te escapa el pie». «Esto es serio, os lo digo, porque no voy a seguir consintiendo, obviamente, que nadie me difame, ni que siga recopilando cosas que no están comprobadas que yo haya dicho, ni que yo soy. Entonces, probablemente, tengamos que vernos ya en un juzgado con quien se haya atrevido a tacharme de cosas», ha explotado.

«Parece una broma, pero no lo es. Me han llegado a decir que yo había asesinado a siete personas», ha añadido dolida, reconociendo que «no me sorprende» la que se ha liado con su patada a Manolo Carmona porque «cada cosa que yo haga va a sacarle una vuelta para ver si sacan algo malo». «Me da la risa ya», ha asegurado con amargura.

«Empezamos en Cannes con todo esto, poniendo una demanda en conjunto con 6 organizaciones civiles a esta señora que se atrevió a decir que había ganado el premio en Cannes un señor en vez de una actriz, y vamos a tener que continuar. Yo ya estoy mirando. Voy a por todas, no voy a consentir más esto», ha zanjado.