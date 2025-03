Justin Bieber ha asegurado que se siente «como si me estuviera ahogando»

El Norte Martes, 18 de marzo 2025, 12:09 Comenta Compartir

Las nuevas declaraciones de Justin Bieber ha disparado todas las alarmas al asegurar que se siente «como si me estuviera ahogando» y hablar públicamente sobre lo difícil que para él es reprimir el odio que lleva dentro.

En esta ocasión, el cantante ha querido compartir una extensa reflexión en mayúsculas, como si estuviera gritando, dentro de sus historias. Y en ellas ha admitido que se siente «ahogado» y en la que desveló lo mucho que tenía que trabajar para «dejar ir el odio».

Odio interior

«De niño, siempre me dijeron que no odiara», comenzaba la publicación Justin Bieber, de 31 años. «Pero me hacía sentir como si no se me permitiera sentirlo, así que no le dije a nadie que lo sentía», continuaba la estrella de la canción.

A continuación, el artista pasaba a reseñar cómo el odio le hacía sentir «ahogado», ya que se eso le provocaba estar «inseguro para reconocerlo». «Creo que solo podemos dejar ir el odio reconociendo primero que está ahí», continuaba el marido de Hailey Baldwin. «¿Cómo no sentir odio por todo el dolor que hemos sufrido?», concluía en su críptica y enigmática publicación.

La semana pasada, el cantante estadounidense también usó sus Historias de Instagram para hablar sobre las veces que dudó de sí mismo. «Toda mi vida me han dicho: '¡Guau, Justin, te lo mereces!', y personalmente siempre me he sentido indigno», publicaba Justin Bieber el 13 de marzo en otro desasosegante texto. «Como si fuera un fraude. Cuando me decían que merecía algo, me sentía un poco desconcertado, como si supieran lo que pienso», afirmaba.

Antes, el 8 de marzo, el músico compartía otra publicación ambigua en la aseguraba no tener «nada que demostrar», posiblemente refiriéndose a la creciente preocupación de sus fans por su salud. Esto venía a cuento de otra publicación en la que Justin Bieber aparecía fumando en bong, una pipa que sirve para fumar tabaco, cannabis u otras sustancias mediante filtración por agua.

Preocupación creciente

«No tenemos nada que demostrar hoy, solo el regalo de la vida para aceptar y recibir. No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie», acompañando su texto con la canción de Stevie Wonder 'Sir Duke'.

Justin Bieber se convirtió en padre por primera vez en agosto, cuando su esposa, Hailey Baldwin Bieber, de 28 años, dio a luz a su primer bebé, al que llamaron Jack Blues. Desde el último mes, ha venido generando una gran preocupación entre sus fans por su salud después de que estos notaran llamativos cambios en su apariencia física y su comportamiento. Su apabullante y enigmática actividad en las redes sociales también han contribuido mucho.

En un comunicado publicado en TMZ el 23 de febrero, un miembro del equipo de la pareja desmintió los rumores, afirmando que los comentarios sobre la salud y el eventual consumo de drogas de Justin Bieber eran falsos y sin fundamento. Los calificaron como «agotadores y lamentables», y agregaron que «a pesar de la verdad vidente, la gente se empeña en mantener vivas las narrativas negativas, lascivas y dañinas».