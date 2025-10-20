Julián Contreras prepara una serie de su madre, Carmina Ordoñez, dirigida por Los Javis Estaría en negociaciones para realizar la ficción, sin contar con sus hermanos, Cayetano y Fran, según ha revelado el programa 'Fiesta'

Julián Contreras Jr. respondía, el pasado miércoles, a las palabras de su cuñada, Lourdes Montes, que dijo hace unos días que su cariño hacia ella y su marido, Fran Rivera, era «interesado» por parte del hermano menor de este.

El menor de los Rivera contestó a su cuñada en la revista 'Lecturas', donde carga contra ella y Fran. «Nunca se han preocupado por saber qué me paso», alega. «Padecí una estafa, caí en una depresión y casi me suicido, pero a Fran y Lourdes les ha importado una mierda todo eso, viven de cara a la galería», asegura.

Además, asegura que Fran «tampoco se lleva» con Cayetano. «Es otro que vive atemorizado por el qué dirán». Sobre su hermano mayor, asegura irónico: «Francisco ha encontrado en Lourdes la mujer a la que entregarle fidelidad eterna, tener hijos y ser felices toda la vida... Permíteme que lo dude. Lo que sé yo lo sabe todo el mundo. Lourdes no, tiene más de un problema». Cuestionado sobre si podrían tener sus propias reglas de matrimonio, dice: «Cuando eso es así, lo planteas y te quitas de problemas».

Al margen de este cruce de declaraciones, Julián vuelve a ser noticia por una información que saca a la luz un proyecto audiovisual que quiere poner en marcha. Se trata de una serie sobre su madre, Carmina Ordóñez, de la que ya estaría en negociaciones, según ha comentado Amor Romeira en 'Fiesta'.

«Está en conversaciones avanzadas con la productora de Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, porque pretende hacer un biopic de la madre. No sé si basado en el libro que escribió o de la historia de su madre sin el consentimiento de los hermanos», aseguraba la colaboradora.

«La información es que está avanzada con Los Javis, y sabemos cómo hacen las series. Si es de un libro tiene una salvación, que sea un biopic puede ser... A ver cómo le sienta a los hermanos la información que hemos dado», añadía.