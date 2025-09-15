Juanes comparte una conmovedora carta tras la muerte de su madre

El Norte Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:07 Comenta Compartir

Juanes en una entrevista en el podcast 'Más que titulares', de la periodista Javiera Quiroga, habló de su hermana fallecida, Luz, que estuvo 27 años en coma. Luz sufrió una complicación tras alumbrar a su primera y única hija, quedando en estado de coma hasta el momento de su muerte, en el año 2019. Juanes aseguró que su madre y su tía fueron las que, año tras año, se encargaron de cuidar a la joven enferma. Y, ahora, ha sido su madre la que ha fallecido.

Alicia Vásquez, de 95 años, murió el pasado 8 de septiembre, pero el artista no se había despedido de ella públicamente hasta ahora. Junto a un carrusel de fotografías en las que su mamá aparece en primer plano, ha escrito una desgarradora carta en la que asegura estar pasando un duelo muy complicado.

«A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir y esta es una de esas. El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo», ha dicho Juanes.

«A veces siento que, de verdad, se llevó todo- continúa -. Pero fue, y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y mas cerca de mí. Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno. El duelo es un proceso lleno de puertas que se abren y se cierran, un camino indescifrable que quizá dura toda la vida», ha confesado.

En los comentarios, miles de seguidores le han mandado palabras de aliento, entre las que destacan los de otros artistas y como Sebastián Yatra o Rozalén. Ambos han lamentado su pérdida y le han aplaudido por honrar la memoria de su madre.

Temas

Juanes