Juan del Val. Atremedia

Juan del Val responde a quienes le critican por haber ganado el Planeta

El colaborador del programa de La Sexta sentenció a todos los que le han criticado a través de Twitter, ahora X

El Norte

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:44

Dos semanas después de que Juan del Val ganara el Premio Planeta, las reacciones a su triunfo se siguen sucediendo. Unas reacciones que llevan más críticas que halagos y que ha provocado que el escritor haya respondido a todos sus 'haters' desde 'La Roca' (La Sexta), el programa presentado por su mujer Nuria Roca.

En un momento del programa, Juan del Val tomó la palabra para pronunciarse sobre la polémica de 'La oreja de Van Gogh'. «Twitter es ficción, no es la realidad. Son gente que tienen que decir cosas todo el rato», comenzaba diciendo el colaborador de 'La Roca', mientras que otro de los tertulianos afeaba que la «gente» no fuese «capaz de opinar en redes sociales sin faltarle al respeto a las personas». «Se leen una barbaridad de comentarios. Las redes sociales ocupan el espacio que antes ocupaba el estadio de fútbol. La gente va a Twitter para desahogarse», apuntaba el colaborador que daba pie a que el ganador del Premio Planeta se dirigiese a todos sus 'haters'.

«Yo he llegado a pensar que en Twitter no hay maldad, hay más estupidez que maldad», aseveraba Juan del Val que continuaba con el turno de palabra. «Hay una inercia a la que se suman por alguna necesidad, por alguna carencia o alguna frustración. Se suman a esa inercia. Ahora, le toca a Amaia. La semana pasada, le tocó a otro», indicó el escritor refiriéndose a la lluvia de 'palos' que había recibido por su triunfo en el Premio Planeta.

