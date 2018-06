Juan Avellaneda habla del físico de Terelu Campos Juan Avellaneda en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco El diseñador acudió a 'Sábado Deluxe' para promocionar su libro 'Poténciate, conoce tu cuerpo y sácate partido' EL NORTE Lunes, 11 junio 2018, 12:49

Juan Avellaneda, estilista de 'Cámbiame', acudió la semana pasada a 'Sábado Deluxe' para hablar de su último trabajo, bastante alejado de los diseños de moda y de su atelier. Ahora, ha optado por adentrarse en el tema de la escritura a través de su libro 'Poténciate, conoce tu cuerpo y sácate partido', un manual en el que enseña a los lectores a sacar todo su potencial y conseguir ser la mejor versión de ellos mismos.

Aprovechando su profesión, además de hablar de su libro, hizo un repaso por los estilismos de algunos famosos. Así, Carmen Borrego le preguntó por el estilo de su hermana Terelu: «No tiene una silueta fácil pero tiene mucho potencial» y añadió: «Yo creo que cada día te tienes que enamorar a ti mismo en el espejo y yo creo que ella no lo hace nunca».

Avellaneda también la quiso aconsejar a la hora de elegir modelo: «Hay algunos estampados que no le favorecen nada», además le aclaró que «Si vistes de negro es que quieres ser invisible. Y si quieres ser invisible es porque no te gustas a ti y así no le vas a gustar a nadie. Porque todo eso se trasnmite».