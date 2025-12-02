José María Almoguera lleva un marcapasos desde los 23 años

El Norte Martes, 2 de diciembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

El programa 'El tiempo justo' desvelaba este lunes que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, llevaba un marcapasos desde los 23 años, a causa de sus problemas de corazón «está fallando» y habría que «intervenirle a máxima velocidad» para cambiárselo «de forma urgente».

Según la periodista Leticia Requejo, si la dolencia cardíacaca que padece desde hace 12 años no está controlada podría sufrir «arritmias» o incluso «descompensación» del corazón; de ahí que ante las «anomalías» que estaría experimentando su marcapasos desde la Fundación Jiménez Díaz -hospital de referencia de todo el clan Campos- se llamó la semana pasada al hijo de Carmen Borrego para comunicarle que era «urgente» reemplazárselo y que debía ser operado «lo antes posible».

Por el momento, el sobrino de Terelu Campos no sabe la fecha exacta en la que será intervenido, pero todo apunta a que su paso por quirófano es inminente. Y, como ha revelado la colaboradora del programa que presenta Joaquín Prat, «tanto él como su entorno están preocupados por la gravedad y la delicadeza de esta intervención».

Al margen de sus declaraciones reconociendo que le encantaría concursar en 'Supervivientes' pero que no es posible por sus problemas cardíacos, son muy pocas las ocasiones en las que José María se ha sincerado públicamente sobre su enfermedad y, aunque no oculta que lleva un marcapasos desde hace años, tampoco ha explicado al detalle cómo limita su día a día o si le impide llevar una vida normal.

Por el momento, ni el nieto de María Teresa Campos ni su entorno se han pronunciado sobre este duro trance de salud en el que Almoguera cuenta con el apoyo incondicional tanto de su madre, como de María 'la jerezana', con la que ya comparte casa en Madrid y con la que el próximo enero cumplirá su primer aniversario de relación.

