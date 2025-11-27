José Luis Rodríguez 'El Puma', tras ser expulsado de un avión: «Me sentí humillado»

El Norte Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

El cantante José Luis Rodríguez 'El Puma' fue expulsado de un vuelo American Airlines de Ecuador a Miami tras una discusión con la tripulación. Ahora, tras las críticas recibidas ha decidido responder a los comentarios que está recibiendo en las redes sociales.

En el vídeo se puede apreciar como el cantante se dirige a los presentes en el avión, diciendo que no se encuentra bien mientras parece estar grabando con su móvil. Entonces aparece el capitán de la aeronave y, con mucha agresividad, le dice que desembarque en el momento.

Según ha compartido en un vídeo en sus redes sociales, que ha grabado de cara a la cámara y con su casa de fondo, todo comenzó después de un espectáculo en Quito tras el que no había podido dormir antes de embarcar en el avión. «¿Qué tal amigos y amigas de Hispanoamérica?», comienza su vídeo, en el que da las gracias a todos aquellos que se han preocupado por él y han querido saber lo que había pasado en aquel avión. «Me ha sucedido algo que jamás pensé que me iba a suceder», indica.

«Uno no duerme y a las 5 de la mañana había que estar en el aeropuerto para un vuelo, temprano», explica a sus seguidores, revelando que su vida ha sido «un libro abierto» y que no tenía miedo de contar su versión de los hechos. Él, que viaja con un bolso que suele llevar con sus medicinas, fue situado en el primer asiento, que al estar junto a una salida de emergencia impide que los viajeros lleven nada sobre el regazo o bajo el asiento. Cabe señalar que El Puma padece fibrosis pulmonar idiopática, un mal crónico por el que decidió realizarse en 2017 un trasplante doble que fue exitoso y le permitió no solo recuperar su calidad de vida sino continuar cantando. Pero que le obliga a pasar el resto de su vida con una medicación muy estricta.

«Y meto ese bolso debajo del asiento, y efectivamente lo hice, pero vino el jefe de cabina de los asistentes de vuelo y me dice que no puede estar ahí abajo», expresa el artista en su vídeo. Entonces, supuestamente, aceptó que el tripulante de cabina lo guardara en uno de los compartimentos superiores, pero no lo hizo sin quejarse. Según relata, hizo un comentario que la tripulación escuchó: «Dije: 'Este muchacho es un poco tonto', porque era algo muy simple de resolver».

«En realidad, la palabra fue 'pendejada', que es como una tontería y este muchacho fue, y dijo que yo estaba hablando pestes de él. Y me avisan que van a hablar con el capitán para ver si me podía quedar o sacarme del avión», expresa. Aunque, según sus palabras, quiso hablar con el capitán y se disculpó con la tripulación, le echaron.

«Me echaron del avión como un delincuente cuando toda mi vida he luchado por tratar bien a la gente y la verdad es que, me sentí humillado. Me sentí muy mal espiritualmente y físicamente estaba cansado. Realmente agotado», comenta. Tuvo que volver a su hotel para dormir unas horas y poder coger el vuelo nocturno para volver a Miami.

'El Puma' ha exigido una disculpa por parte de la compañía, con la que viaja habitualmente. «La gente me conoce, sabe quien soy. Soy un libro abierto y espero una disculpa de America Airlines, y que esto no vuelva a pasar», insiste en su publicación, en donde ha recibido todo el apoyo de sus seguidores.