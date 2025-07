José Carlos Montoya reaparece en La Velada del Año tras semanas de silencio

El Norte Martes, 29 de julio 2025, 14:39 Comenta Compartir

José Carlos Montoya, después de un mes alejado del foco mediático y sin pisar ningún plató de televisión, reapareció el pasado sábado 26 de julio de 2025 en La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos en el estadio de La Cartuja. El de Utrera acudió acompañado de amigos, sonriente y rodeado de miles de personas que lo ovacionaron. «Se ha dado un baño de multitudes», comentaban desde Socialité, donde se analizó su aparición.

El exsuperviviente, que confesó haber acudido a terapia psicológica tras su regreso de Honduras, se mostró pletórico durante el evento. Bailó al ritmo de La Macarena, saludó a fans y disfrutó de las actuaciones musicales, entre ellas la de Aitana. En el vídeo emitido por 'Socialité', una de las colaboradoras se fijó en la camiseta que Montoya llevaba puesta, que indicaba 'La perfección es aburrida'. Un mensaje que es toda una declaración de intenciones: «Está diciendo que ha vuelto, pero no para agradar a todos. Ha vuelto para estar bien consigo mismo». Una manera de reivindicar su autenticidad y alejarse de los estándares que marcan la exposición pública.

Durante el mismo fragmento, se produjo un tenso momento en plató cuando un colaborador expresó sus dudas sobre el testimonio del sevillano: «No me creo que lo haya pasado tan mal. Si está bailando tan feliz...». Ante esa afirmación, otra de las colaboradoras respondió con firmeza: «Eso no se puede decir. Que esté bailando no significa que no lo haya pasado mal. Ha estado en tratamiento psicológico, lo ha contado él mismo».

El regreso de Montoya

Montoya ha comentado que su recuperación ha sido posible gracias al apoyo de su entorno y de profesionales. «Gracias a tener un entorno sano que me ha puesto en manos de grandes profesionales estamos en ese camino para volver a ser feliz», expresó. Además, ha retomado su carrera musical y estudia ofertas de publicidad y televisión, aunque asegura que solo aceptará proyectos que le hagan feliz.