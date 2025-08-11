Jorge Cadaval no puede ocultar su tristeza por la muerte de su cuñado «Gracias por darme esos sobrinos a los que adoro», escribe el humorista de Los Morancos a modo de despedida de Alberto Fernández

Jorge Cadaval ha dado a conocer la noticia del fallecimiento de Alberto Fernández, pareja de su hermana Maite, y lo ha hecho con un emotivo escrito en las redes sociales, concretamente en Instagram, donde el humorista de Los Morancos ha publicado un texto y una fotografía de los dos.

«Me gustaría decirte tantas cosas que no sé por dónde empezar... Bueno, sí sé. Me acuerdo cuando mi hermana me dijo que estaba enamorada de ti, y yo, su hermano, pensé: 'Jorge, vas a tener que compartir una de las cosas más importantes que la vida te ha dado'», comenzaba escribiendo, recordando el momento en que conoció a quien se convertiría en un pilar fundamental de su familia.

Jorge recuerda que, sin saber al principio cómo era esa persona que comenzaba a entrar en casa de la mano de Maite, pronto entendió que ella había elegido bien: «Has sido y eres el mejor cuñado, el mejor amigo, el manitas que mi padre llamaba para resolver cualquier cosa».

Ampliar Los Morancos.

Por encima de todo, Cadaval destaca la relación que mantenía Maite y Alberto, cargada de amor y felicidad: «Te convertiste en el hermano que siempre estuvo cerca de mi hermana y que la hizo tan feliz. Gracias por cruzarte en este bonito camino que es la vida. Gracias por darme esos sobrinos a los que adoro».