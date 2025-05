Jordi González: «Estuve en coma tres semanas y casi muero»

El Norte Viernes, 16 de mayo 2025, 20:03 Comenta Compartir

Jodi González ha contado, por primera vez, que durante unas vacaciones en Colombia, contrajo una infección bacteriana que le provocó un grave deterioro físico. En poco días, pasó de encontrarse mal a estar ingresado en un hospital, donde los médicos decidieron inducirle un coma para salvarle la vida. En un testimonio para la revista 'Semana' recuerda cómo el diagnóstico inicial fue confuso, pero la situación se agravó de forma repentina. «Me fui a desconectar y terminé en una pesadilla», resume el presentador.

El presentador explica que su estado fue crítico y que su estancia en el hospital se alargó durante más de dos meses, gran parte de ellos en la UCI. Para poder respirar, fue necesaria una traqueotomía, lo que le impidió hablar durante semanas. Jordi recuerda con claridad la sensación de despertar sin poder comunicarse ni comprender del todo lo que había ocurrido. «Sentía que estaba atrapado en un cuerpo que no me correspondía», afirma. Su entorno más cercano decidió no comunicar nada públicamente, manteniendo un silencio absoluto mientras él luchaba por su vida sin saber si volvería a ser el mismo.

Tras salir del coma, comenzó un largo proceso de recuperación que no fue solo físico. Jordi reconoce en la entrevista que esta experiencia le ha cambiado profundamente. «He sido siempre más González que Jordi. Ahora quiero ser al revés», afirma. Durante la rehabilitación, tuvo que enfrentarse no solo a la pérdida de peso y masa muscular, sino también a la fragilidad emocional. «He aprendido a pedir ayuda, algo que antes me costaba mucho», confiesa.

Entrevista sin filtros

La entrevista, realizada por Jorge Borrajo, director de SEMANA, ha sido descrita como «la más cruda» que ha concedido Jordi González en su carrera. «Me impactó verlo tan delgado, pero con una mirada distinta, más serena», cuenta Borrajo. El periodista, en una entrevista para el programa 'Tardear', subraya que, a pesar del deterioro físico evidente, el presentador mantiene la lucidez y la fuerza de siempre. González habló sin filtros, pero con una sinceridad que impresiona. «Nunca pensé que estaría tan cerca de morir y volvería para contarlo».

Aunque no descarta regresar a la televisión, Jordi González confiesa que ahora su prioridad es la salud y el bienestar. Los médicos le han aconsejado tomarse el tiempo necesario para recuperarse por completo, sin presiones. «He vuelto a nacer, y esta vez con otra mirada», afirma. Si bien sigue amando su profesión, ya no siente la necesidad de estar siempre expuesto ni de demostrar nada. Por ahora, vive más despacio, más consciente, valorando lo esencial. «No sé si volveré pronto o no, pero si vuelvo, será desde otro lugar. Ya no soy el mismo, y eso, en el fondo, es lo mejor que me ha pasado».

