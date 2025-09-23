Jordi Cruz tiene claro el destino de su patrimonio: «Me lo voy a gastar yo» El chef catalán ha explicado el legado que quiere dejarle a los pequeños Noah y Nico

Jordi Cruz es, sin duda, una de las grandes referencias de la gastronomía española, tal y como lo acreditan las seis estrellas Michelin que ha obtenido el chef catalán gracias a sus múltiples restaurantes, entre los que destaca, por supuesto, el ABaC de Barcelona. También la fama que ha obtenido como jurado de 'MasterChef', convirtiéndose en uno de los rostros más mediáticos del país.

En cuanto a su vida privada, Cruz ha logrado formar su propia familia junto a la que es su esposa, la arquitecta Rebecca Lima, con la que se dio el 'sí, quiero' en verano de 2024 y junto a la que ha tenido ya dos hijos en común: Noah, nacido en 2023, y Nico, que llegó al mundo el pasado mes de julio. Desde entonces, sus prioridades han cambiado y ha dejado de darle importancia a cosas más triviales para centrarse en su entorno más cercano. Sobre ello ha hablado en una entrevista para el podcast 'Se me Antoja', donde se ha sincerado sobre esta reciente paternidad y el legado que quiere dejarle a sus dos hijos. «Tengo más conciencia del paso del tiempo y le vas cogiendo más relevancia. Yo antes no me quería morir, ahora tengo un hijo y me da miedo dejarle desamparado. Suena exagerado, pero es verdad. Me gustaría pues estar ahí para él y enseñarle esas cuatro cositas que a mí me han funcionado», ha asegurado el cocinero en esta entrevista con Javi Antoja.

Para el cocinero catalán, ser padre ha significado un antes y un después en su vida, hasta el punto de que han aparecido nuevos temores que antes no estaban ahí. «El miedo viene cuando ya eres feliz, porque tienes miedo a perder eso. Por eso estoy notando los miedos últimamente. Ahora soy feliz, tengo mis días malos, pero sí. Ahí es cuando te da miedo perderlo porque tienes algo que tiene un valor», ha asegurado Jordi Cruz.

Preguntado por el legado que quiere dejar a su hijo, el de Manresa ha insistido en que su principal prioridad ahora mismo es «verle crecer»: «Quiero intentar desde mi prisma ver qué es lo que le puede hacer daño, lo que le puede hacer aprender y lo que le puede perjudicar... Me puedo equivocar, pero yo lo haré lo mejor que pueda. Sin presiones. ¿Que quiere ser del Espanyol? Chico, mira, qué vamos a hacer... Si el niño tiene mal gusto, pues ya está, no pasa nada».

Jordi Cruz ha insistido en que quiere «estar ahí» para sus dos hijos siempre que sea necesario. «Quiero darles lo mejor que tengo dentro, mis pequeños consejos y ya está», ha dicho este muy sincero, revelando que no les dejará una herencia monetaria, sino de enseñanzas.

«No quiero dejarles mucho dinero porque me lo voy a gastar yo. Lo que no voy a hacer es currar, currar y currar para meter ahí pasta en el saco y que luego se lo gaste mi hijo», ha justificado el chef, considerando que haciendo esto «va a volver idiota» a su descendencia.

El dueño de ABaC ha señalado la importancia de que sus hijos sigan sus pasos a la hora de formarse su propio futuro, sin necesidad de recurrir a la fortuna que él ha generado: «Quiero que mi hijo haga lo mismo que he hecho yo, que es no querer el dinero de mi padre, rebelarme contra eso y salir a buscarme la vida yo».

Con esta educación, Jordi Cruz pretende que los dos pequeños se den cuenta de que valiéndose por sí mismos estarán más satisfechos con su vida. «Un subproducto de salir a la calle a buscarte tu vida es que te sientes realizado. Y sentirse realizado hoy en día es algo que la gente no está teniendo en cuenta y que da mucho sentido a tu vida, por lo menos en lo laboral», ha sentenciado este, dejando claro que inculcará a sus hijos esta forma de vivir.

