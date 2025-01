Joey King intenta imitar a un chef con estrella Michelin y se quema la cara

El Norte Jueves, 30 de enero 2025, 14:12 Comenta Compartir

Joey King ha sufrido diversas quemaduras en la cara al intentar hacer una receta de un chef de estrella Michelin. La protagonista de la saga 'Mi primer beso' compartió en Instagram cómo habían quedado su rostro y su cuello después de sufrir los dolorosos efectos de varias quemaduras como resultado del aceite que saltó a su cara al intentar emular el plato de un chef con estrella Michelin.

«Me quemé hace unos días al arrojar cebolletas en una sartén con aceite caliente», ha escrito la actriz, de 25 años, en un mensaje que acompañaba a las imágenes. «Llamé a mi madre para contárselo y me dijo: 'Ves, por eso odio cocinar'», ha escrito.

Ampliar La actriz mostró cómo quedó su cara después de quemarse. Redes Sociales

A pesar de todo, Joey King afirmó que estaba bien, aunque asustada todavía por la experiencia, y quiso mostrar cómo habían quedado su cara y su cuello, con varias señales de salpicaduras. Hasta cuatro se podían ver, junto a otra con lo que parece ser una pomada para intentar reducir la inflamación y el dolor. También mostró nuevas imágenes de ella pasados unos días y una foto utilizando una crema.

Pasión por la cocina

Hace apenas un par de meses, la intérprete mostraba orgullosa a sus seguidores un logro del que se sentía especialmente satisfecha: había conseguido preparar un pastel de nueces para Acción de Gracias que parecía suculento.

Ella misma reconoció durante una entrevista en 'The Drew Barrymore Show' que le encanta cocinar y siempre que puede lo hace para ella y su marido, Steven Piet, con quien contrajo matrimonio en 2023. Precisamente fue el propio Piet quien la hizo aficionarse a los fogones y destacó que «es un cocinero increíble».

En el mismo programa destacó: «Cocinar es lo mejor. Es divertido, es terapéutico, me gusta lo bien que se pasa». Y añadió entre sonoras risas: «También me gusta cocinar porque me gusta comer».

