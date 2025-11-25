El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Florentino Pérez consuela a Joaquín Torres, en el tanatorio. Europa Press

Joaquín Torres despide a su padre, apoyado de Raúl Prieto y Florentino Pérez

El arquitecto ha compartido la noticia en redes sociales: «Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá»

El Norte

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

Joaquín Torres no pasa por el momento de su vida. Después haber sufrido un grave accidente de tráfico, de cuyas secuelas todavía se está recuperando, y de su separación de Raúl Prieto después de 11 años de amor y 2 de matrimonio, ahora el arquitecto de los famosos ha sufrido un nuevo y durísimo revés, ya que este fin de semana ha fallecido su padre Juan Torres Piñón, a los 89 años. Una triste noticia que él mismo anunciaba a través de sus redes sociales compartiendo un boceto de dos manos entrelazadas: «Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá».

Este lunes, los familiares y amigos del que fuera fundador de la constructora ACS junto a Florentino Pérez se han dado cita en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón, Madrid, para dar su último adiós al importante empresario, que además era un importante coleccionista de arte y formaba parte del patronatos de museos como el Reina Sofía, el Guggenheim de Bilbao, o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Y aunque a su llegada Joaquín estaba solo, su exmarido Raúl Prieto ha querido estar a su lado en este durísimo trance, confirmando que a pesar de su ruptura sigue siendo uno de sus grandes apoyos. También amigos como Silvia Gómez-Cuétara, o el presidente del Real Madrid, al que el arquitecto se ha abrazado llorando desconsolado antes de dirigirse al cementerio para despedir a su padre en la más estricta intimidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  3. 3 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  4. 4

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  5. 5 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo
  10. 10 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Joaquín Torres despide a su padre, apoyado de Raúl Prieto y Florentino Pérez

Joaquín Torres despide a su padre, apoyado de Raúl Prieto y Florentino Pérez