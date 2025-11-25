Joaquín Torres despide a su padre, apoyado de Raúl Prieto y Florentino Pérez
El arquitecto ha compartido la noticia en redes sociales: «Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá»
Martes, 25 de noviembre 2025, 10:57
Joaquín Torres no pasa por el momento de su vida. Después haber sufrido un grave accidente de tráfico, de cuyas secuelas todavía se está recuperando, y de su separación de Raúl Prieto después de 11 años de amor y 2 de matrimonio, ahora el arquitecto de los famosos ha sufrido un nuevo y durísimo revés, ya que este fin de semana ha fallecido su padre Juan Torres Piñón, a los 89 años. Una triste noticia que él mismo anunciaba a través de sus redes sociales compartiendo un boceto de dos manos entrelazadas: «Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá».
Este lunes, los familiares y amigos del que fuera fundador de la constructora ACS junto a Florentino Pérez se han dado cita en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón, Madrid, para dar su último adiós al importante empresario, que además era un importante coleccionista de arte y formaba parte del patronatos de museos como el Reina Sofía, el Guggenheim de Bilbao, o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Y aunque a su llegada Joaquín estaba solo, su exmarido Raúl Prieto ha querido estar a su lado en este durísimo trance, confirmando que a pesar de su ruptura sigue siendo uno de sus grandes apoyos. También amigos como Silvia Gómez-Cuétara, o el presidente del Real Madrid, al que el arquitecto se ha abrazado llorando desconsolado antes de dirigirse al cementerio para despedir a su padre en la más estricta intimidad.