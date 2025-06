Joana Sanz responde a quienes le criticaron por perdonar a Dani Alves

El Norte Viernes, 20 de junio 2025, 10:20 Comenta Compartir

Joana Sanz anunciaba su embarazo, cuando se confirmaba la absolución de su esposo, Dani Alves, acusado en su día de agresión sexual. La noticia sorprendió a todos. «Recibí la noticia de la absolución con lágrimas de felicidad y con un alivio enorme por este nuevo comienzo», recordó la modelo en su primera entrevista tras la feliz noticia con la revista '¡Hola!'. En la misma revista, también reconocía que había vivido «momentos muy duros y dos años de auténtica montaña rusa».

Sobre la acusación que recayó en el exfutbolista de FC Barcerlona, Joana comenta en la publicación: «Siempre creí en su inocencia y por eso siempre he permanecido a su lado». La esposa de Dani Alves no ocultó que en un momento dado pudo albergar alguna duda sobre la posible culpabilidad de su marido, pero que cualquier sospecha quedó disipada en cuanto le miró a los ojos. «En cuanto le vi, durante la primera visita, esa idea de querer romper desapareció y se transformó en querer luchar por sanar», afirmó.

Ahora, casi tres meses después de aquella entrevista, la modelo sigue recibiendo críticas en redes sociales por su decisión de haber perdonado al futbolista y seguir con su relación e incluso quedarse embarazada. Para todos ellos, Joana Sanz ha dedicado unas palabras a través de su perfil en Instagram.

«El 'yo' se convierte en 'nosotros'. Mi madre con esquizofrenia tenía recaídas y me abandonaba en hospitales durante días hasta que mi abuela me localizaba. Siempre me pregunté por qué, cuál era mi fallo y cómo podía ser mejor», ha comenzado diciendo. «Esa niña solitaria que lloraba en silencio para no molestar a su abuela, ya que sentía que le hacía el favor de acogerla. Crecí queriendo demostrarle al mundo que yo puedo ser lo que yo quiera y que puedo hacerlo sola, o tal vez solo quería escuchar de mi madre unas palabras de orgullo que nunca llegaron», ha añadido.

«He vivido marcada por un individualismo en todas las etapas de mi vida, sintiéndome poderosa por poder yo sola y vacía por hacerlo sola. Por ahí dicen apego emocional, ojalá tuviera algo de eso. Muchos me señalan por perdonar cuando me han fallado, pero lo que no saben es que en realidad me perdono a mí misma por haber escogido siempre el éxito individual en vez de saber construir en familia», ha continuado. «Hay acciones que solo son el detonante de tantas ausencias. Miren dentro de ustedes y pregúntense el por qué de las respuestas. Perdonen sus pasados y reconstrúyanse con el corazón en paz», y ha finalizado diciendo: «'El tamaño de la adversidad será la recompensa'. Aquí llegó mi recompensa».