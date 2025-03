Jesús Calleja recuerda la muerte de su hermano Julián: «Fue injusto»

El Norte Viernes, 28 de marzo 2025, 19:14 Comenta Compartir

Jesús Calleja ha estrenado 'Universo Calleja', una nueva aventura en la que se ha rodeado de amigos con los que compartirá, programa a programa, un viaje único, en el que además de vivir una experiencia vital extraordinaria realizarán un viaje emocional en el que tanto Calleja como sus compañeros se abrirán en canal sobre sus vivencias más íntimas y personales.

En la primera entrega del nuevo programa han viajado con él, Sandra Barneda a Nepal. Allí, la presentadora ha hablado sobre el momento más duro de su vida, la pérdida de su sobrino con tan solo veinte años de edad. Una pérdida que se produjo apenas unos días antes de emprender este viaje y que en el momento de la grabación tenía sumida en una profunda tristeza. Tras esta confesión, Jesús Calleja se ha roto y ha compartido también su dolor: el que sintió tras el fallecimiento de su hermano Julián.

Muy unido a los suyos desde niño, la pérdida de su hermano en el año 2000 a causa de un cáncer fue un durísimo golpe para Jesús Calleja. Julián y él se llevaban un año y forjaron un vínculo muy estrecho, igual que con su hermano Kike, que se ha convertido en el fiel compañeros de Jesús en cada una de sus aventuras. Los tres hermanos eran uña y carne y la muerte de Julián dejó a Jesús y Kike, además de a sus padres, completamente destrozados.

25 años de la tragedia

Han pasado 25 años desde aquella trágica pérdida y Jesús Calleja, sin poder contener las lágrimas y con la voz entrecortada, se ha sincerado como nunca sobre cómo vivieron aquel momento. «Murió mi hermano. Se lo lleva un cáncer súper rápido, radical, injusto. No acabas de entender», ha comenzado diciendo tras escuchar el duro testimonio de Sandra Barneda sobre la muerte de su sobrino.

Calleja se ha roto por completo al recordar junto a la presentadora el viaje que hicieron para poder superar aquel difícil momento. Junto a su familia viajó a Nepal para intentar alejarse del lugar en el que habían vivido toda su vida y que les traía tanto recuerdos. «Vengo aquí, traigo a mis padres. Vivimos el dolor aquí. Para mi familia y para mí fue muy sanador. Yo no quería estar allí viviendo cuando él se va. Creo que lo hacemos mal, lo hacemos muy doloroso», ha terminado diciendo Calleja.

Esta no es la primera vez que Jesús Calleja habla sobre la muerte de su hermano. Hace unos años en 'Viajando con Chester' le contó a Risto Mejide que no fue al funeral porque «las ceremonias que hacemos aquí en Occidente son tremendamente tristes». El aventurero no quería que nadie le diera el pésame porque «no quería pasar por ese trauma social» porque «no hay que hacer ningún drama, es la vida». Por ese motivo, tal y como le comentó tiempo después a Ana Rosa, se fue con su madre al pueblo. «Pasamos la tarde en la huerta hablando de las vivencias más bonitas que habíamos compartido con mi hermano».

El dolor de Sandra Barneda

La confesión de Jesús Calleja se ha producido después de las palabras de Sandra Barneda recordando a su sobrino Neo, que falleció una semana antes de comenzar el viaje junto al aventurero leonés. «Estaba en un momento muy bueno y ahora tengo que recomponerme un poco. Cuando me llamaste estaba espléndida, muy feliz, tocando la cima. Estaba rodeada de mi familia y menos de 20 días más tarde sucede una tragedia en la familia», ha relatado la presentadora.

Neo, el hijo de su hermana mayor, tenía tan solo 20 años cuando falleció y su pérdida ha sido para la presentadora el golpe más duro que ha sufrido nunca. «Es una hostia tan grande, tan bestia... Lo es cualquier pérdida, pero una persona de 20 años con toda la vida por delante, es muy complicado. Creo que es la hostia más grande de mi vida», ha explicado absolutamente rota de dolor.