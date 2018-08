Jesulín dice «no» a un reality de estreno inminente Jesulín de Ubrique regresará a los ruedos el domingo 19 en Cuenca. / El Norte El de Ubrique rechaza una oferta millonaria para participar, posiblemente, en 'GH VIP' EL NORTE Viernes, 17 agosto 2018, 10:43

Jesulín de Ubrique ha comenzado a promocionar su regreso a los ruedos, previsto para el próximo domingo, 19 de agosto, en Cuenca. Como suele ser habitual en el diestro, el ex de Belén Esteban aprovecha su tirón televisivo para dar a conocer sus movimientos.

Por ello, Jesulín, como recoge la web de 'Chance', acudió al programa 'Amigas y conocidas', de TVE. Uno de los temas que abordó el de Ubrique fue su relación con los medios: «He sido siempre una persona muy espléndida, muy abierta y cuando he hecho las cosas ha sido sin ningún tipo de interés... Pero cuando se pasan de la línea... Cuando conmigo se han pasado he cortado por lo sano. Soy una persona muy espléndida y hay cosas que he aceptado y cosas que no».

Con motivo de su regreso a los ruedos, Jesulín ha vuelto a ser el centro de atención de las cadenas de televisión, que le han ofrecido contratos sorprendentes, pero él lo tiene claro: «Si yo hubiese dicho que sí a todo lo que me han ofrecido y con un cheque en blanco sobre la mesa... Pero hay cosas que no haría nunca y no me presto a todo lo que me ofrecen».

A colación de las ofertas recibidas, Jesulín hizo referencia a la última que ha tenido sobre la mesa: «Lo último que me han ofrecido ha sido ir a un programa de otra cadena dos semanas y no he querido primero porque no me veo y segundo porque hay cierta cadena que no me da tregua».

En el programa de TVE se encontraba Sonia Ferrer, que, gracias a su representante, conocía en profundidad el contrato ofertado a Jesulín. La colaboradora de 'Amigas y conocidas' aseguró que «se puede quitar varias hipotecas con el dinero que le han ofrecido. Es un programa de esos que te encierran u otro de esos que te llevan no sé cuantos días lejos».

En ningún momento se descubrió el nombre del programa en el que podía haber participado Jesulín, pero todo apunta a 'GH VIP', donde ya está confirmada Chabelita Pantoja.