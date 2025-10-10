Jennifer Aniston desvela que intentó ser madre por fecundación in vitro La actriz ha sido criticada en numerosas ocasiones por ser una mujer centrada en su carrera, dejando de lado la maternidad

Jennifer Aniston, de 56 años, ha sido señalada en numerosas ocasiones por ser una mujer centrada en su carrera, dejando de lado la maternidad. Hay quienes incluso aseguraron que fue la causa de su divorcio con Brad Pitt en 2005. Pero, lo cierto es que nunca rechazó la idea de ser madre y desde hace dos décadas los rumores de embarazo siempre la han perseguido. Cansada de especulaciones, Jennifer Aniston se ha sincerado sobre este asunto en una entrevista con la revista 'Harpers Bazaar'.

«No sabían mi historia ni todo lo que había pasado para formar una familia. No es asunto de nadie, pero llega un momento en el que no puedes soportar más esa narrativa. Dicen que no tuve hijos porque trabajo demasiado o porque solo pienso en mí. Eso duele. Solo soy un ser humano», ha señalado.

La intérprete de Rachel en 'Friends' ha reconocido que esa presión mediática le pasó factura personalmente. «Sí, me afecta. Solo soy un ser humano. Todos lo somos. Por eso pensé: '¿Qué demonios?».

La actriz confiesa que la edad le ha brindado perspectiva y se preocupa mucho menos por desmentir esos rumores. «Por supuesto, hay momentos en los que siento esa sensación de justicia, cuando se ha dicho algo que no es cierto y necesito corregir el error. Y entonces pienso, mi familia conoce mi verdad, mis amigos conocen mi verdad».

Sus intentos

Aniston señaló en 2022 que sí había intentado ser madre. Decía que, con 53 años «me siento mejor que nunca, que cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40». Durante esos años cuenta que pasó «por cosas realmente difíciles. Si no es por eso, no me habría convertido en quien estaba destinada a ser. Por eso tengo tanta gratitud a todas esas cosas. Ahora no me importa una mierda».

Es entonces cuando habló de la maternidad en esa entrevista de la revista 'Allure'. «He tratado de quedarme embarazada. Fue un camino desafiante para mí», afirmaba. En ese momento de la entrevista, la misma periodista le confirma que no sabía que lo había intentado. Aniston no dudó en contestar que ni ella «ni nadie». «Todos esos años y años y años de especulación. Fue realmente difícil. Me estuve sometiendo a tratamientos de FIV (fecundación in vitro), bebiendo tés chinos, lo que fuese. Lo hice todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiese dicho: 'Congela tus óvulos'. No lo piensas. Y aquí estoy hoy, el barco ha zarpado», confesaba en la entrevista.