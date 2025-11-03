El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jennifer Aniston. Efe

Jennifer Aniston confirma en redes sociales su relación con Jim Curtis

La actriz ha publicado una imagen en la que aparece abrazando a su nueva pareja

El Norte

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:40

Jennifer Aniston ha confirmado que ya no está sola. Su corazón vuelve a estar ocupado tras subir a su cuenta de Instagram una fotografía abrazando a un chico. En la imagen, en blanco y negro, se puede ver a la nueva pareja sonriendo mientras la actriz abraza por detrás a su nuevo novio.

La nueva pareja de la actriz es Jim Curtis, un conocido coach e hipnoterapeuta, que acaba de celebrar su cumpleaños. Un momento muy especial en el que la actriz ha querido contar lo enamorada que está. «Feliz cumpleaños, mi amor querido», ha escrito la protagonista de 'Friends' en su cuenta de Instagram. Esta no es la primera imagen en la que aparecer juntos, ya que hace unos meses salían a la luz unas fotografías de ambos en su romántico viaje a Mallorca, donde aparecían en un barco junto a un grupo de amigos.

