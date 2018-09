Jennifer Aniston y Brad Pitt, ¿juntos de nuevo? Jennifer Aniston y Brad Pitt, cuando estaban casados, posan sonrientes junto a George Clooney. / R. C. Han pasado unos días de vacaciones en la villa italiana de George Clooney, buen amigo de ambos, lo que ha desatado los rumores PEDRO MUÑOZ Miércoles, 5 septiembre 2018, 18:30

Donde hubo fuego quedan cenizas. Y parece que las cenizas de aquel antiguo amor entre Jennifer Aniston y Brad Pitt (estuvieron casados cinco años, de 2000 a 2005) andan ahora revoloteando por la mansión italiana que George Clooney, gran amigo de ambos, posee a orillas del lago de Como, y donde Pitt ha pasado unos días de asueto junto a su hija Shiloh, de 12 años. Lo que ha desatado todos los rumores de una posible reconciliación entre el actor, de 54 años, y Aniston, de 49, ha sido la supuesta visita de la actriz aprovechando que se encontraba en Milán (a solo cincuenta kilómetros de Como) donde rueda su última comedia 'Murder Mystery'. Las revistas del corazón italianas se han apresurado a publicar que Aniston quiso recargar pilas y disfrutar de unos días de tranquilidad en la fabulosa residencia que Clooney compró por nueve millones de euros en Laglio, uno de los pequeños pueblos que se asoman a este precioso lago enmarcado por la cordillera de los Alpes.

La visita de Aniston no ha pillado por sorpresa a los románticos que desean un nuevo romance del ex de Angelina Jolie con su otra ex. El pasado mes de marzo la revista de cotilleos 'Star' publicó en su portada una fotografía de Pitt y Aniston besándose en los labios justo cuando ella se estaba separando de Justin Theroux, y él se encontraba en mitad del lío de la custodia de sus seis hijos tras divorciarse de Jolie. Muy poco después un portal de noticias demostró que la imagen que tanto revuelo había generado a lo largo y ancho del mundo era en realidad un burdo montaje.

No han perdido el contacto

Lo que parece que nadie pone en duda es que trece años después de que Aniston y Pitt rompieran su matrimonio (él la dejó porque se había enamorado «perdidamente» de Angelina mientras rodaba 'Sr. y Sra. Smith') ambos han mantenido una relación de amistad, que en los últimos meses ha ido a más. De hecho la actriz comparte una gran química con Shiloh, la primera hija biológica de Pitt y Angelina, y quien se ha visto muy afectada por la separación de sus padres. Shiloh, además, ha iniciado un duro tratamiento para cambiar de género, pues aunque nació niña siempre se ha sentido como un niño, lo que podría explicar la llegada de Aniston en apoyo de la jovencita.

Aun así los que alimentan la posible reconciliación de la pareja recuerdan que los dos actores han sido vistos juntos en muchas otras ocasiones, la última en Londres: «Han estado en contacto a lo largo de los años, pero mucho más desde que la actriz se separó de Justin», ha apuntado a la revista 'Grazia' un amigo de los dos.