Jeff Bezos y Leonardo DiCaprio no escatiman en gastos en Ibiza El multimillonario estadounidense ha establecido en su fastuoso megayate 'Koru' su centro de operaciones para disfrutar de los mejores placeres de la isla

El Norte Viernes, 8 de agosto 2025, 11:13

Dua Lipa, Matthew MacConaghey, Jennifer Aniston, Justin Bieber, Naomi Campbell... son algunos de los nombres que eligen las islas Baleares para pasar unos días de vacaciones. Entre ellos, también se encuentran Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti que ahora están disfrutando en el impresionante yate de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Al actor estadounidense y su esposa, según publicaba el 'Diario de Ibiza' esta semana, se les ha visto a bordo del megayate 'Koru' entre Portinatx y Cala Xarraca, al norte de la isla. La llegada del actor y su novia se produjo a bordo del helicóptero del magnate quien les esperaba para fundirse en un abrazo.

Posteriormente se desplazaron a tierra para cenar al restaurante Amalur, en Santa Gertudris, con inspiración italiana y productos de alta calidad, tal y como ellos mismos presumen. El menú de este prestigioso local incluye delicias como 'carpaccio' de tomates de Ibiza por 17 euros, 'tagliata' de sepia por 20, pizzas variadas entre las que disponen de una opción con trufa negra y queso fontina por 34 o lubina por 84 euros el kilo, entre otras.

Tras la cena de parejas, el lunes aprovecharon para hacer otro plan gastronómico en el restaurante Cala Jondal, en Sant Josep, que se especializa en pescados y mariscos frescos.

De discoteca

Según desvela el 'Diario de Mallorca', Vittoria Ceretti y Lauren Sánchez tuvieron que hacer equilibrios a su llegada por llevar tacones altos y tener que pasar por un camino entre las rocas tras haber bajado del barco auxiliar en el embarcadero. Una vez en el restaurante, las dos parejas podrían haber probado ostras por 12 euros la unidad, cigala tronco a la brasa por 320 euros el kilo o cangrejo real por 135. En Jondal tienen además varias especialidades de caviar, cocinado con diversas técnicas, y pescados como espardeñas o lenguado.

Pero la fiesta continuó. Según ha publicado el medio estadounidense 'TMZ', la pareja gozó el martes de una discoteca de la isla de Ibiza. Aunque se desconoce cuál es el local que escogieron para esta noche de fiesta, en los vídeos se aprecia el buen rato que están pasando en esta luna de miel eterna.