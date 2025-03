Javier Gutiérrez rechaza interpretar a Paquirri en la serie de Isabel Pantoja

El Norte Martes, 11 de marzo 2025, 19:12 Comenta Compartir

Javier Gutiérrez, uno de los actores más populares y reconocidos del panorama nacional, acudió este lunes la gala de la 33º edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices, que en esta ocasión han reconocido, entre otros, a Karla Sofía Gascón, Ana Belén, Aitana Sánchez-Gijón o Javier Javier Bardem.

Una cita muy especial para el mundo del cine, el teatro y la televisión, en la que el protagonista de 'Campeones', 'La isla mínima', o 'Modelo 77' ha mostrado su apoyo a la protagonista de 'Emilia Pérez', destacando que «hay que celebrar su trabajo, que ha llegado a estar nominado a los Oscar y para nosotros es un motivo de orgullo que una compañera de nuestro país llegue hasta casi alcanzar y tocar el Oscar».

«Ha habido mucha hipocresía con respecto a ella y se ha juzgado mucho más a la persona que su trabajo, con lo cual entiendo que ha pasado momentos muy delicados claro que sí» ha reconocido cuando le hemos preguntado por el comunicado que ha enviado Karla Sofía tras los Premios de la Academia de Hollywood confesando que fue tal el dolor que sintió que llegó a plantearse lo impensable, el suicidio.

También se ha pronunciado sobre la entrevista en la que Maribel Verdú ha roto a llorar al confesar su miedo a quedarse sin trabajo a medida que cumplía años, denunciando que antes las mujeres -y especialmente las actrices- de 50 años se convertían en «invisibles». Unas palabras con las que Javier está de acuerdo, reconociendo que la edad «es una espada de Damocles que pende sobre nuestra cabeza». «Vivimos en el fino alambre y eso que Maribel y yo y algunos compañeros y compañeras somos privilegiados, porque más del 90 por ciento no pueden vivir dignamente de su oficio, con lo cual si es cierto que aunque tengamos trabajo siempre está ese miedo ese pánico esa zozobra a que el teléfono deje de sonar», admite.

Finalmente, y después de confirmarse que Isabel Pantoja tendrá su biopic, hemos preguntado a Gutiérrez si él se vería interpretando a Paquirri: «¿Paquirri o Kiko Rivera? ¿Al padre? No. Yo no, no tengo hechura yo de torero. Hay actores que pueden hacerlo muy bien antes que yo, pero bueno gracias», ha sentenciado rotundo, sorprendido de que alguien le haya visto metiéndose en la piel del padre de Fran y Cayetano Rivera