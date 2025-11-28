Javier Cercas llevó a 'La Revuelta' una bala «real» que se quedó en el Congreso el 23F El novelista y el actor Eduard Fernández acudieron a 'La Revuelta' para presentar la miniserie 'Anatomía de un instante'

El escritor Javier Cercas y el actor Eduard Fernández acudieron a 'La Revuelta' a presentar 'Anatomía de un instante', la miniserie de Movistar que aborda el golpe de estado de 1981 de Fernando Tejero. «Me encanta el bombo», se entusiasmó el autor de la obra homónima sobre el 23F que ha inspirado esta apuesta audiovisual.

La serie se estrenó precisamente el 20N, en el aniversario de la muerte de Franco. Eduard Fernández interpreta en ella a Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista en aquella época, cuando se legalizó la formación tras el fallecimiento del Caudillo, uno de los motivos por el que se sublevaron los militares. «Aquí los jóvenes no saben quién es Carrillo.. un 50%. Tejero lo saben, el 100%. Es uno de los tres que se quedó sentado cuando dispararon», señalaba.

En cuanto a los regalos de los invitados al presentador, Cercas le llevó una bala «real» que se quedó en el Congreso de los Diputados en el 23F. Solo se la enseñó. «No te la doy. Es para que tengas envidia. Se le cayó a un Guardia Civil en el bar del Congreso. Los militares lo saquearon todo en la barra. La otra la tiene el hijo de Adolfo Suárez», desgranaba el escritor. Con lo que sí le obsequió es con un rosario que le dio en su día el papa Francisco. «Así rezas y te portas bien», le invitaba.

El presentador se llevó también una tribuna utilizada en la serie y dos libros de Cercas, el ejemplar en el que se basa la serie y 'El loco de Dios en el fin del mundo', en el que cuenta sus vivencias al entrar en el Vaticano. «En dos mil años he sido el primer escritor al que le han permitido entrar y contar lo que le diese la gana», desvelaba. Trató con el papa, cardenales, misioneros, monjas... «No vi ni una orgía ni nada... en ese sentido es muy decepcionante», llegaba a bromear.

En cuanto a la novela sobre el 23F, Cercas solo entrevistó a Carrillo. Gutiérrez Mellado había muerto y Suárez sufría ya un estado avanzado de Alzheimer. «Se fumó en cuatro horas cuatro paquetes de cigarrillos», recordaba el novelista. Broncano corroboró que ambos eran académicos. «No te pueden echar», se reía Cercas, que ingresó en la RAE en 2024. «Te propongo», le invitaba Cercas al presentador, que se quejó de que no había cómicos en la Real Academia Española.